Asesinato a puñaladas en Santa Victoria Este impacta a la comunidad

Un joven de 29 años fue asesinado a puñaladas en Santa Victoria Este, y la policía busca al sospechoso del crimen.

Hoy 01:11

En una trágica noche, un joven de 29 años fue asesinado a puñaladas en la vereda de su hogar, ubicado en Santa Victoria Este, en el norte de Argentina. El crimen ocurrió en un barrio periférico, donde el autor de la violenta agresión logró huir sin ser detenido. La víctima, a pesar de sufrir una herida fatal, logró señalar al presunto asesino antes de sucumbir.

Fuentes locales informaron que el joven habría indicado que el autor del ataque era un familiar directo, posiblemente un primo hermano. Este dato ha sido crucial en el avance de la investigación y en la búsqueda del sospechoso.

El homicidio ocurrió en la madrugada del jueves, en el barrio Mataderos, y ha generado gran alarma en la comunidad. Hasta el momento, la policía no ha podido capturar al agresor, quien se ha vuelto un tema viral en las redes sociales.

La Justicia se encuentra investigando el caso, bajo la supervisión del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega. Se han implementado diversas medidas para esclarecer las circunstancias de este hecho violento.

Se presume que el ataque se llevó a cabo con alevosía, ya que el agresor atacó de manera sorpresiva. La víctima recibió múltiples puñaladas en zonas vitales, lo que evidencia la ferocidad del ataque.

A pesar de sus graves heridas, el joven alcanzó a ingresar a su casa y solicitar ayuda a sus familiares, quienes alertaron a la Policía. Sin embargo, a pesar de recibir atención médica, falleció en el hospital local.

El cuerpo de la víctima ha sido trasladado al Servicio de Tanatología Forense para realizar la autopsia pertinente. La comunidad permanece en estado de conmoción ante la violencia del suceso, y se estima que nuevas informaciones podrían surgir en las próximas horas.