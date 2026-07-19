Fuentes y Benavente destacaron la gran participación en la 24° Marcha de los Bombos

Las autoridades municipales acompañaron la tradicional celebración junto a vecinos, turistas y agrupaciones culturales, y resaltaron la convocatoria que volvió a reunir a miles de personas en el marco del mes aniversario de la ciudad.

Hoy 01:15

La intendente Norma Fuentes y el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Mario Benavente, participaron de la multitudinaria 24° Marcha de los Bombos, que partió desde el Centro Cultural del Bicentenario con las columnas provenientes de distintos puntos de la ciudad.

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Desde allí, marcharon junto a vecinos, turistas y diferentes agrupaciones hasta el Parque Aguirre, donde se unieron el gobernador Elías Suárez, el senador nacional Gerardo Zamora y miembros del gabinete provincial.

Durante la jornada, la intendente destacó la masiva convocatoria y el crecimiento de la tradicional celebración. "La verdad que es impresionante la convocatoria, la presencia y esta marcha que se ha ido consolidando durante 24 años. Es una enorme alegría ver cómo tantos santiagueños la esperan y la disfrutan", expresó. Además, valoró la participación de turistas de otras provincias y del exterior, y recordó que la iniciativa nació hace 24 años, durante la gestión de Gerardo Zamora como intendente.

Por su parte, Mario Benavente resaltó la presencia de academias de Colombia, México y Bolivia, que se sumaron tanto a la Marcha de los Bombos como a las actividades organizadas por el aniversario de la ciudad. "Tanto del gobierno como del estado municipal tratamos de brindar todo lo necesario para que la gente pueda disfrutar de esta fiesta", concluyó.