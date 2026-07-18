Dos conductores fueron hospitalizados tras un violento choque frontal sobre la Ruta 34

El siniestro vial ocurrió este sábado en inmediaciones de la localidad de Taboada. Ambos conductores fueron trasladados en ambulancia a un centro de salud, mientras la Policía aguardaba la llegada de los peritos para determinar cómo se produjo el impacto.

Hoy 23:20

Dos personas resultaron heridas este sábado tras protagonizar un violento choque frontal entre dos automóviles sobre la Ruta Nacional 34, en inmediaciones de la localidad de Taboada.

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Por causas que son materia de investigación, los vehículos colisionaron de frente y, como consecuencia del fuerte impacto, uno de ellos quedó sobre la calzada, mientras que el otro terminó a un costado de la banquina.

Como saldo del siniestro, ambos conductores fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados en ambulancia a un centro de salud. Hasta el momento no trascendió la identidad de los involucrados, si viajaban acompañados ni la gravedad de las lesiones que sufrieron.

En el lugar trabajó personal policial, que preservó la escena del accidente y reguló el tránsito mientras aguardaba la llegada de los peritos, quienes realizarán las tareas para establecer la mecánica del hecho. Además, estaba previsto que a ambos conductores se les practicara el dosaje de rigor.