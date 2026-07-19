Mujer agredida con piedras en Alto Comedero requiere hospitalización

Una mujer de 33 años fue asistida por el Same tras ser agredida en Alto Comedero, Jujuy, y experimentó heridas graves que requirieron hospitalización.

Hoy 02:41

Una mujer de 33 años fue víctima de una brutal agresión en el barrio Alto Comedero, Jujuy, cuando se encontró en medio de una pelea entre dos grupos de jóvenes.

El incidente ocurrió en el sector B4, donde la mujer sufrió impactos de piedras que le ocasionaron una herida cortante en la cabeza, lo que la llevó a perder el conocimiento.

El personal del Same llegó rápidamente al lugar y trasladó a la víctima al hospital Snopek, ubicado en Alto Comedero, donde fue admitida en la sala de Observaciones.

Después de recibir el alta médica, la mujer decidió presentar una denuncia formal sobre el ataque, además de informar sobre el robo de su teléfono celular.

La víctima rastreó su dispositivo a través de una aplicación de geolocalización, descubriendo que se había activado por última vez en la casa de una amiga que la acompañaba durante el incidente.

A pesar de la evidencia, la amiga se negó a devolver el teléfono, lo que complica aún más la situación de la agredida y añade un componente de robo al caso.