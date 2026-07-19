Un argentino revolucionó Times Square con una idea inesperada para poder ver la final

El joven salió a recaudar dinero con una curiosa propuesta para alcanzar el valor de la entrada. En pocos días logró sumar miles de dólares.

Hoy 09:40

Durante el banderazo argentino en Times Square para alentar a la Selección antes de la final del Mundial 2026, un joven neuquino se volvió viral por su manera de conseguir dinero para poder comprar una entrada para ver en vivo el último partido del torneo.

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Iñaki Reche es periodista y estuvo cubriendo todos los encuentros de la Albiceleste desde que empezó el campeonato. Sin embargo, por los altos precios para ver el enfrentamiento entre Argentina y España, tuvo que buscar una alternativa para recaudar lo que cuesta el ticket: intercambiar un beso por un dólar.

“Yo estoy desde el principio y la verdad que me quedé seco. Esta entrada es impagable, así que, lo que haga falta”, explicó mientras sostenía el cartel y vestía una camiseta de la Selección.

Finalmente, con la esperanza intacta de que podrá conseguir su sueño de alentar a la Selección una vez más, el periodista agradeció a todas las personas que colaboraron con su causa.