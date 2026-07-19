Los memes mundialistas que dejó la final entre Argentina y España

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo se vivió dentro del campo de juego. Mientras la Roja terminó levantando la Copa del Mundo, las redes sociales se llenaron de memes relacionados con la tensión, los nervios y todas las situaciones que acompañaron a la gran definición.

Entre las publicaciones más compartidas aparecieron referencias a las cábalas mundialistas, los hinchas siguiendo el partido desde distintos lugares, la ansiedad durante los minutos finales y la espera interminable hasta que llegó el pitazo final.

También hubo memes relacionados con la previa, los nervios de los fanáticos, las familias reunidas frente al televisor y las reacciones típicas que genera una final de la Copa del Mundo. Todo, con el clásico humor de las redes sociales y sin dejar de lado el respeto por los protagonistas.

Así, la final entre Argentina y España también tuvo su capítulo en internet. Entre nervios, emoción, cábalas y mucha pasión por el fútbol, los usuarios le pusieron humor a una jornada que quedará marcada en la historia del Mundial 2026.