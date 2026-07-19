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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUL 2026 | 17º
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Somos Deporte

Pese a la derrota, los santiagueños salieron a bancar a la Scaloneta

La Albiceleste cayó ante España, pero los hinchas se volcaron a las calles de Santiago del Estero para reconocer el gran torneo del equipo de Lionel Scaloni.

Hoy 22:16

La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 no impidió que los santiagueños salieran a las calles para acompañar y reconocer al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Tras el pitazo final, distintos puntos de la ciudad se llenaron de hinchas con camisetas, banderas y los colores celeste y blanco. Pese al resultado adverso, la gente eligió celebrar el camino recorrido por la Albiceleste, que volvió a disputar una final del mundo después de consagrarse campeona en Qatar 2022.

Las calles se convirtieron en un espacio para compartir la tristeza por la derrota, pero también el orgullo por un equipo que volvió a representar al país en el partido más importante del fútbol mundial. Familias, grupos de amigos y fanáticos se reunieron para cantar y mostrar su apoyo a la Selección.

Así, Santiago del Estero volvió a demostrar su pasión por la camiseta argentina. La Copa del Mundo quedó en manos de España, pero los santiagueños eligieron acompañar a la Selección y reconocer todo lo que dejó un nuevo Mundial inolvidable.

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