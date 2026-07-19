La Capital celebra el Día del Amigo con un festival gratuito en Plaza Añoranzas

La propuesta se realizará este lunes 20 de julio desde las 15, con entrada libre y gratuita. Habrá música en vivo, artistas santiagueños y medidas especiales para garantizar una jornada segura.

Hoy 22:08

La Municipalidad de la Capital invitó a vecinos y visitantes a participar del tradicional Festival del Día del Amigo, que se llevará a cabo este lunes 20 de julio desde las 15 en Plaza Añoranzas, con entrada libre y gratuita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro busca reunir a jóvenes, familias y grupos de amigos en una jornada de celebración, con espectáculos musicales y actividades pensadas para disfrutar de una de las fechas más esperadas del calendario.

La programación contará con la participación de Los Herrera, Celena, Apasionados, Shpia Freestyle, Heredero, Leonela Germini, Nico Llanos y Polarizados, quienes ofrecerán un repertorio que abarcará distintos estilos, como cuarteto, cumbia, rock y freestyle. Uno de los números más esperados será el de Los Herrera, banda que atraviesa un importante crecimiento y se posiciona entre las más destacadas del cuarteto a nivel nacional.

Desde el municipio resaltaron que la grilla cumple con la Ley de Cupo Femenino en Eventos Musicales, garantizando la presencia de artistas mujeres sobre el escenario. Además, el 90% de los espectáculos estará a cargo de músicos santiagueños, en una apuesta por promover y visibilizar el talento local.

En cuanto a la organización, se informó que estará prohibido el ingreso con camisetas de clubes de fútbol locales, al igual que el ingreso y la venta de bebidas alcohólicas dentro del predio, con el objetivo de preservar un ambiente seguro y de convivencia para todos los asistentes.

El festival se enmarca en las actividades por un nuevo aniversario de la ciudad de Santiago del Estero y forma parte de la agenda cultural impulsada por la gestión de la intendente Norma Fuentes, con propuestas gratuitas destinadas a fomentar el encuentro, fortalecer la cultura y ofrecer espacios de recreación para toda la comunidad.