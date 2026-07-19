“Nos merecemos bellos milagros”: el preparador físico de la Selección dejó un emotivo mensaje antes de la final

Luis Oscar Martín compartió una reflexión en la previa del duelo ante España y les dedicó unas sentidas palabras a los jugadores argentinos.

Hoy 09:49

Mientras la Selección argentina espera por salir a la cancha para la gran final frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los integrantes del cuerpo técnico de Lionel Scaloni publicó un mensaje que conmovió a los hinchas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de Luis Oscar Martín, preparador físico de la Albiceleste, quien utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones antes del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Martín recordó el camino recorrido durante la concentración y destacó el compromiso de todo el grupo que integra la Selección argentina.

“Pasaron 50 días de concentración (hermosa), pero esto comenzó mucho antes. Por eso agradezco a cada uno de esta familia llamada Selección argentina por su colaboración y entrega sin condicionamientos, por confiar, por brindarse por completo, por disimular los errores y por acompañar con todo el amor que nos caracteriza”, escribió.

El preparador físico también resaltó los valores que, según él, distinguen al plantel conducido por Scaloni y el impacto que tiene el deporte como herramienta de transformación.

“La humildad se pregona y ustedes lo hacen a cada instante. El deporte es una herramienta para inspirar, para transformar vidas y transmitir valores, y ustedes son un ejemplo de ello”, expresó.

Sobre el final del mensaje, dejó una frase que rápidamente se viralizó entre los fanáticos y que muchos interpretaron como un símbolo de esperanza antes de la gran final.

“Mañana culminaremos con lo que vinimos a buscar. Pase lo que pase, nadie podrá borrar los capítulos que escribieron en su larga historia. Disfruten y hagan disfrutar a nuestra gente. Sigamos soñando juntos. Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán. ¡Vamos Argentina!“, cerró Martín.