De Italia a Nueva York: Wanda Nara viajó en primera clase para alentar a la Argentina en la gran final

La empresaria arribó a Estados Unidos antes del partido definitorio y publicó fotos de su exclusivo vuelo rumbo al encuentro ante España.

Hoy 09:59

Wanda Nara ya está en Nueva York para vivir de cerca la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España. Después de pasar unos días de vacaciones familiares en Europa junto a sus hijos, la empresaria mostró en sus redes sociales cómo fue el exclusivo viaje que hizo.

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Fiel a su estilo, la conductora compartió varias postales desde el avión en el que viajó. En las imágenes dejó ver el exclusivo sector de primera clase en el que voló rumbo a Estados Unidos.

En una de sus historias de Instagram, mostró un amplio lounge con iluminación violeta y dorada, un elegante bar completamente equipado con bebidas y copas, pisos de madera y cómodos sillones distribuidos alrededor del espacio.

La ambientación, característica de los vuelos más lujosos, reflejó el nivel de confort con el que realizó el trayecto antes de instalarse en Nueva York.

Wanda también sorprendió a sus seguidores con una postal desde el lugar donde se hospeda. A través de una historia de Instagram mostró la imponente vista que tiene desde la habitación y escribió, simplemente: “Mi vista”.

En otra de sus historias publicó un video grabado con un dron en el banderazo que realizaron los hinchas argentinos en Times Square donde hubo una multitud teñida de celeste y blanco que copó uno de los puntos más turísticos de la ciudad.

Wanda se sumó así a la extensa lista de famosos argentinos que viajaron a Estados Unidos para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en el partido más importante del torneo.