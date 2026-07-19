El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 19 de julio de 2026: la jornada tendrá una máxima de 23°C y no se esperan lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado y sin probabilidades de lluvias. El lunes comenzará con un marcado descenso de la temperatura mínima.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este domingo 19 de julio una jornada estable en Santiago del Estero, con cielo mayormente nublado durante gran parte del día y condiciones que se mantendrán sin cambios significativos.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La temperatura oscilará entre una mínima de 19°C y una máxima de 23°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.
En cuanto al estado del tiempo, la madrugada y la noche se presentarán mayormente nubladas, mientras que por la mañana el cielo estará parcialmente nublado. Los vientos soplarán del sector sur y sudeste, con velocidades de entre 7 y 22 km/h, sin ráfagas previstas.
Para el inicio de la semana, el organismo anticipa un descenso de la temperatura, con una mínima de 13°C y una máxima de 22°C para el lunes, manteniéndose las condiciones estables y sin lluvias.