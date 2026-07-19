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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUL 2026 | 18º
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El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 19 de julio de 2026: la jornada tendrá una máxima de 23°C y no se esperan lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado y sin probabilidades de lluvias. El lunes comenzará con un marcado descenso de la temperatura mínima.

Hoy 02:02

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este domingo 19 de julio una jornada estable en Santiago del Estero, con cielo mayormente nublado durante gran parte del día y condiciones que se mantendrán sin cambios significativos.

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La temperatura oscilará entre una mínima de 19°C y una máxima de 23°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

En cuanto al estado del tiempo, la madrugada y la noche se presentarán mayormente nubladas, mientras que por la mañana el cielo estará parcialmente nublado. Los vientos soplarán del sector sur y sudeste, con velocidades de entre 7 y 22 km/h, sin ráfagas previstas.

Para el inicio de la semana, el organismo anticipa un descenso de la temperatura, con una mínima de 13°C y una máxima de 22°C para el lunes, manteniéndose las condiciones estables y sin lluvias.

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