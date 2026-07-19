El tierno posteo de la China Suárez por el cumpleaños número 13 de Rufina

Con imágenes que recorren distintos momentos de sus vidas, la actriz expresó todo su amor por su hija mayor en una emotiva publicación.
La China Suárez le dedicó un sentido mensaje a Rufina por su cumpleaños número 13. A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió un álbum con fotos de distintos momentos junto a su hija mayor y la acompañó con una frase que conmovió a sus seguidores.
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“Feliz nacimiento, amor de mi vida”, escribió la actriz sobre una de las imágenes, en la que aparece junto a Rufina cuando era recién nacida.
En la selección de postales también incluyó recuerdos de viajes, tardes de juegos y diferentes etapas de la infancia de la adolescente.
Algunas de las fotos muestran a madre e hija disfrutando de la nieve, otras las retratan durante celebraciones familiares y también hay imágenes de la intimidad de su día a día.
El gesto no pasó inadvertido entre sus seguidores, que rápidamente reaccionaron con mensajes de cariño para la cumpleañera y destacaron el vínculo que mantienen madre e hija.
Rufina nació el 18 de julio de 2013 y es fruto de la relación que la China Suárez mantuvo con Nicolás Cabré. Con el paso de los años, ambos mostraron en distintas oportunidades que priorizan la crianza compartida y suelen acompañar los momentos importantes de la adolescente.