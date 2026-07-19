Caos tras el partido: una camioneta habría atropellado a un niño y varias motos frente al Fórum

El confuso episodio ocurrió minutos después de la final del Mundial, sobre calle Rivadavia. Según las primeras versiones, el conductor habría embestido varias motos y a un niño antes de ser retenido por personas que estaban en el lugar.

Hoy 19:50

Un violento episodio se registró este domingo en inmediaciones del Fórum, sobre calle Rivadavia, minutos después de la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial. Según la información preliminar, una camioneta habría embestido a un niño y varias motocicletas, lo que generó momentos de tensión en la zona.

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De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, el conductor salía del estacionamiento del predio cuando ocurrió el incidente. Tras el hecho, habría intentado abandonar el lugar, pero fue retenido por personas que presenciaron la escena, quienes además provocaron daños en la camioneta.

El menor fue asistido por una ambulancia del SEM y trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. En tanto, el conductor del vehículo fue retirado de la zona en un móvil policial, mientras efectivos desplegaban un importante operativo para controlar la situación.

Personal policial continuaba trabajando en el lugar para establecer cómo se produjo el episodio y realizar las actuaciones correspondientes. Hasta el momento no se difundió información oficial sobre las circunstancias del hecho ni sobre el estado de salud de las personas involucradas.