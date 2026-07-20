El video de la Conmebol palpitando el Mundial 2030 ¿con 64 selecciones?

Alejandro Domínguez compartió un video sobre la próxima Copa del Mundo y aseguró que será una “gran oportunidad para el fútbol”. La entidad sudamericana mantiene el deseo de ampliar el cupo de participantes.

Hoy 15:53

La Conmebol ya empezó a palpitar el Mundial 2030, una edición que tendrá un significado histórico por la celebración del Centenario de la Copa del Mundo.

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El presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, compartió en sus redes sociales un video con grandes momentos de los seleccionados sudamericanos y volvió a insistir con la posibilidad de que el torneo cuente con 64 selecciones.

“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay”, expresó el mandatario de Conmebol en su publicación.

Además, Domínguez reafirmó la postura de la entidad sudamericana sobre la ampliación del cupo de participantes.

“Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”, señaló.

El Mundial 2030 será especial porque recordará los 100 años de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930. Por ese motivo, el certamen tendrá partidos conmemorativos en Uruguay, país sede y campeón de aquella edición; Argentina, que fue finalista ante la Celeste; y Paraguay.

En principio, los tres países sudamericanos albergarán partidos inaugurales, aunque en caso de que avance la propuesta de ampliar la competencia a 64 selecciones, se abre la posibilidad de que puedan disputarse los encuentros de un grupo completo en esta región.

Conmebol, con Domínguez como uno de los principales impulsores, mantiene firme ese pedido y busca que el Centenario tenga una dimensión todavía mayor para el fútbol sudamericano.

El resto del campeonato se jugará en España, Portugal y Marruecos, por lo que será el primer Mundial organizado en seis países y en tres continentes.

La final está prevista para el 21 de julio de 2030, aunque todavía no tiene sede definida. Entre las posibilidades aparecen el Santiago Bernabéu de Real Madrid, el Camp Nou de Barcelona y el Gran Estadio Hassan II de Casablanca.

Con el Mundial 2026 ya terminado, Conmebol empezó a mirar hacia 2030 con un mensaje claro: celebrar el centenario en Sudamérica y buscar una Copa del Mundo más amplia, con 64 selecciones en competencia.