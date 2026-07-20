“Siempre vas a ser el mejor”, el conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo dedicado a Messi tras la derrota ante España

La esposa del capitán de la Selección Argentina le escribió unas tiernas palabras en las redes sociales.

Hoy 15:46

Después de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi a través de sus redes sociales.

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En su cuenta de Instagram, Antonela compartió algunas fotos del recorrido mundialista y publicó palabras cargadas de amor, admiración y orgullo hacia el capitán argentino.

“Siempre vas a ser el mejor @leomessi. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo”, escribió.

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Luego, destacó la fortaleza y la mentalidad de Messi para sobreponerse a los momentos difíciles.

“Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, agregó.

En otro tramo del mensaje, Antonela resaltó el ejemplo que representa el capitán argentino tanto para su familia como para millones de personas.

“Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas”, expresó.

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A modo de cierre, le dedicó una frase profundamente emotiva: “Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”.

El posteo rápidamente generó una fuerte repercusión entre los hinchas argentinos, que acompañaron con mensajes de cariño a Messi luego de una final dolorosa, pero también de enorme reconocimiento por el camino recorrido por la Selección.