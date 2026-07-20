Ataque masivo con drones sobre Moscú dejó 10 heridos y provocó un incendio en un importante complejo industrial

Las autoridades rusas aseguraron que Ucrania lanzó más de 400 drones contra la región de la capital. Entre los heridos hay una niña de 11 años y tres ciudadanos chinos.

Hoy 15:50

La región de Moscú fue blanco durante la noche del domingo de uno de los mayores ataques con drones registrados desde el inicio de la guerra. Según informaron las autoridades rusas, Ucrania lanzó más de 400 drones contra la zona de la capital, lo que dejó un saldo de 10 personas heridas y provocó un incendio en un importante complejo industrial ubicado al sur de la ciudad.

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El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, indicó que 85 drones fueron derribados en los suburbios de la capital, mientras que el resto fue interceptado antes de alcanzar la ciudad.

Por su parte, el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, informó que entre los heridos se encuentra una niña de 11 años y tres ciudadanos chinos, quienes debieron ser hospitalizados tras el ataque.

Los daños se registraron principalmente en las localidades de Domodédovo, Podolsk y Odintsovo, donde la caída de drones alcanzó viviendas e infraestructura civil.

Además, el ataque generó un incendio en el complejo industrial Iuzhnie Vrata, considerado uno de los mayores polos logísticos de Rusia. El predio cuenta con 600.000 metros cuadrados de almacenes y se encuentra a unos 30 kilómetros al sur de Moscú, cerca del aeropuerto internacional de Domodédovo.

Tras el ataque, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa por "atentado", al considerar que se trató de un "ataque masivo de las fuerzas ucranianas" contra la región de Moscú.

Mientras tanto, Rusia mantuvo sus operaciones militares sobre territorio ucraniano. En Kiev, un ataque con misiles balísticos dejó un muerto y 13 heridos, según informaron las autoridades locales.

Las explosiones afectaron distintos sectores de la capital ucraniana, donde se registraron incendios en edificios residenciales, un supermercado, un centro comercial y otras construcciones.

En la región de Dnipropetrovsk, ataques con drones rusos provocaron la muerte de una persona, mientras que el sábado otros bombardeos habían dejado cinco fallecidos y cerca de 20 heridos en el sudeste de Ucrania.

Del lado ruso, las autoridades informaron además que un ataque ucraniano causó la muerte de una persona en la región fronteriza de Kursk.

El nuevo intercambio de ataques refleja la creciente intensidad de la guerra entre Rusia y Ucrania. En los últimos meses, Kiev ha incrementado el uso de drones de largo alcance para atacar objetivos estratégicos en territorio ruso, mientras que Moscú intensificó el lanzamiento de misiles balísticos sobre ciudades ucranianas.

En este contexto, las perspectivas de una solución negociada al conflicto continúan alejándose, mientras ambos países mantienen una ofensiva constante que ya se extiende por más de cuatro años.