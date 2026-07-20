"En boca de todos": el libro de Claudia Guzmán que promete cambiar la forma de mirar la alimentación

Este martes 21 de julio, a las 19.30, el Salón Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario (CCB) abrirá sus puertas para la presentación de En boca de todos. Cómo salimos de un sistema que nos mantiene inflamados y confundidos, el nuevo libro de la ingeniera Claudia Guzmán, publicado por Editorial Dunken.

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La actividad, organizada por Bellas Alas Editorial con el acompañamiento de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), será con entrada libre y gratuita y está destinada a todo el público interesado en conocer una mirada crítica sobre la alimentación en la actualidad.

La presentación estará a cargo de la Dra. Eve Liz Coronel, decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias; la Dra. Silvia Rodríguez, vicedecana de la unidad académica; y la Dra. Vanina Trejo, médica especialista en Nutrición.

En un contexto atravesado por dietas virales, alimentos ultraprocesados, consejos contradictorios en redes sociales y una creciente desinformación sobre nutrición, En boca de todos propone abrir el debate sobre una pregunta tan simple como necesaria: ¿realmente sabemos qué estamos comiendo?

Lejos de ofrecer una dieta o una fórmula milagrosa, la obra analiza cómo el sistema alimentario actual, la industria, la información que circula en el entorno digital y los hábitos cotidianos influyen en la salud metabólica, la inflamación crónica de bajo grado, la microbiota intestinal y las enfermedades crónicas no transmisibles.

Claudia Guzmán es Ingeniera en Industrias Agrícolas y Alimentarias por la UNSE, Especialista en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Máster Internacional en Nutrición y Dietética. A lo largo de su carrera integró la Comisión Nacional de Alimentos, trabajó en legislación alimentaria y desarrolló una amplia trayectoria en investigación, docencia, divulgación científica y producción de alimentos funcionales.

Además, es una de las referentes santiagueñas en el estudio y desarrollo de probióticos, bebidas fermentadas y productos orientados al cuidado de la salud intestinal, combinando el conocimiento científico con la experiencia en la producción y la regulación alimentaria.

Con un lenguaje claro y accesible, En boca de todos invita a revisar los hábitos de consumo, cuestionar los mitos que circulan sobre la alimentación y comprender cómo las decisiones diarias en torno a la comida están atravesadas por intereses, información y múltiples factores que impactan directamente en la salud.

La presentación será una oportunidad para dialogar con la autora y conocer de cerca una obra que busca generar conciencia sobre uno de los temas más importantes de la vida cotidiana: la forma en que nos alimentamos y la información que guía nuestras elecciones.