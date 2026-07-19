Nos duele a todos: las lágrimas de Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

El capitán de la Selección Argentina se mostró visiblemente conmovido después de recibir la medalla de plata, tras la caída 1-0 ante España en Nueva York/Nueva Jersey.

Hoy 20:04

La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más dolorosas de la jornada: las lágrimas de Lionel Messi después del pitazo final.

La Albiceleste cayó 1-0 en tiempo extra y no pudo conquistar el bicampeonato mundial. Tras el final del partido, el capitán argentino quedó sentado sobre el césped del estadio, extenuado, mientras observaba los festejos del seleccionado español.

En silencio, Messi se quitó los botines, las canilleras y las medias, y permaneció unos instantes junto a sus compañeros, procesando el golpe de una final que se escapó en el alargue.

Luego llegó el momento de la premiación. Al recibir la medalla de plata como subcampeón del mundo, el astro rosarino no pudo contener la emoción y una lágrima recorrió su mejilla.

El momento se volvió todavía más conmovedor cuando toda la delegación argentina se acercó a saludar a los miles de hinchas que viajaron hasta Estados Unidos para acompañar al equipo en la final.

Frente al cariño del público argentino, Messi se mostró quebrado, aunque nunca bajó la cabeza pese al dolor de la derrota.

La imagen del capitán con lágrimas en los ojos reflejó el sentimiento de todo un país que soñaba con la cuarta estrella y con repetir la gloria conseguida en Qatar 2022.

Argentina no pudo levantar la Copa, pero volvió a competir hasta el último partido del Mundial y cerró otra campaña como protagonista absoluta del fútbol mundial.