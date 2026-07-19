El Obelisco se vistió de celeste y blanco para agradecerle a la Scaloneta pese a la derrota

Cientos de hinchas se reunieron en el corazón de Buenos Aires para alentar y agradecerle al equipo de Lionel Scaloni, que cayó ante España en la final del Mundial.
Lejos de los festejos de otras noches mundialistas, el Obelisco volvió a convertirse este domingo en el punto de encuentro de miles de hinchas argentinos. Pese a la derrota frente a España en la final del Mundial, el frío y la lluvia no impidieron que cientos de personas llegaran al corazón porteño para acompañar a la Scaloneta.
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Desde varias horas antes del encuentro ya había fanáticos con camisetas, banderas y bombos alentando a la Selección. Tras el pitazo final, el clima fue de emoción y reconocimiento: hubo aplausos, cánticos y hasta pirotecnia para agradecer la campaña realizada por el equipo de Lionel Scaloni, que volvió a disputar una final del mundo.
En distintos sectores del Obelisco también se proyectaron imágenes del recorrido de la Selección Argentina durante el torneo. Entre abrazos y banderas celestes y blancas, los hinchas destacaron la entrega del plantel y despidieron con emoción a Lionel Messi, en lo que fue su última participación mundialista.
Mientras la concentración se desarrollaba, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad desplegó un operativo preventivo con alrededor de mil efectivos en la zona del Obelisco para ordenar la circulación y acompañar la masiva convocatoria de simpatizantes.