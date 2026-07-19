El Obelisco se vistió de celeste y blanco para agradecerle a la Scaloneta pese a la derrota

Cientos de hinchas se reunieron en el corazón de Buenos Aires para alentar y agradecerle al equipo de Lionel Scaloni, que cayó ante España en la final del Mundial.

Hoy 20:01

Lejos de los festejos de otras noches mundialistas, el Obelisco volvió a convertirse este domingo en el punto de encuentro de miles de hinchas argentinos. Pese a la derrota frente a España en la final del Mundial, el frío y la lluvia no impidieron que cientos de personas llegaran al corazón porteño para acompañar a la Scaloneta.

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Desde varias horas antes del encuentro ya había fanáticos con camisetas, banderas y bombos alentando a la Selección. Tras el pitazo final, el clima fue de emoción y reconocimiento: hubo aplausos, cánticos y hasta pirotecnia para agradecer la campaña realizada por el equipo de Lionel Scaloni, que volvió a disputar una final del mundo.

En distintos sectores del Obelisco también se proyectaron imágenes del recorrido de la Selección Argentina durante el torneo. Entre abrazos y banderas celestes y blancas, los hinchas destacaron la entrega del plantel y despidieron con emoción a Lionel Messi, en lo que fue su última participación mundialista.