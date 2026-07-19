Scaloni: “Estamos tristes, pero dejamos todo y vale mucho llegar hasta aquí”

El entrenador del seleccionado argentino habló tras la derrota en la final del Mundial ante España.

Hoy 20:00

Después de la caída ante España en la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni se mostró agradecido y orgulloso por el camino recorrido por la Selección Argentina.

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El entrenador reconoció la tristeza por no haber podido levantar la Copa, pero remarcó que el equipo dejó todo en la cancha y que no hay motivos para reprocharse nada.

“Dimos todo y es muy difícil reprochar algo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente y nuestro país”, expresó el DT tras el partido.

Scaloni subrayó la importancia de valorar el esfuerzo colectivo y recordó que llegar a una final del mundo no es algo sencillo. Aunque el objetivo era conquistar el bicampeonato, el técnico insistió en que el recorrido de la Selección merece ser reconocido.

“Se pierde y hay que levantarse otra vez”, afirmó, al remarcar la actitud del grupo ante la adversidad.

El entrenador también admitió que el equipo llegó muy justo a la definición, pero destacó que nunca dejó de competir hasta el final.

“Me acuerdo de los segundos porque cuesta mucho llegar hasta acá. Es lógico que nos gustaría haber ganado, pero hay que darle validez a lo que hicimos porque cuesta un montón”, sostuvo.

Orgullo y agradecimiento

Scaloni expresó su gratitud hacia los jugadores y también hacia los hinchas que acompañaron a la Selección durante todo el Mundial.

“Agradecimiento eterno, nos han dado otra final del mundo y compitieron hasta el final. Me guardo el mejor recuerdo de ellos, lo que vale es llegar hasta acá”, señaló.

El DT también dejó en claro que Argentina debe sostener su grandeza tanto en la victoria como en la derrota.

“Estamos demostrando que sabemos perder. El partido lo perdimos y lo asumimos, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de lo que hicimos para llegar”, afirmó.

En su mensaje final, Scaloni volvió a remarcar el compromiso del plantel y el orgullo por la entrega mostrada en la final.

“Al país hay que decirle que dimos todo. Llegamos muy justo, pero si dejan todo como hicieron hoy, es un gran ejemplo para todos”, cerró.

La Selección Argentina no pudo repetir la gloria de Qatar 2022, pero volvió a jugar una final del mundo y cerró otro torneo como protagonista, con un equipo que compitió hasta el último minuto.