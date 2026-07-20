La FIFA abrió una investigación contra la Selección Argentina por los incidentes tras la final

El organismo analizará los informes arbitrales y las imágenes del partido ante España para determinar si corresponde aplicar sanciones a jugadores e integrantes del cuerpo técnico albiceleste.

Hoy 15:09

La FIFA abrió una investigación disciplinaria para analizar los incidentes protagonizados por integrantes de la Selección Argentina una vez finalizada la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

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Según informó Sky Sports News, el organismo revisará los informes arbitrales y las imágenes del encuentro antes de resolver si corresponde aplicar sanciones a jugadores e integrantes del cuerpo técnico albiceleste.

Entre los episodios que serán evaluados aparece la expulsión de Leandro Paredes, quien vio la tarjeta roja después del final del partido por su participación en la pelea con futbolistas españoles durante los festejos del campeón.

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También serán analizadas las acciones de Nahuel Molina, señalado por un golpe sobre Rodri en medio de la celebración española.

Otro de los puntos que quedará bajo observación es la presunta agresión de Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, contra Dani Olmo.

La premiación también será revisada

Además de los altercados físicos, la FIFA pondrá bajo la lupa el comportamiento de varios futbolistas argentinos durante la ceremonia de premiación.

Las cámaras captaron a distintos jugadores de la Albiceleste dándole la espalda a España mientras levantaba la Copa del Mundo, una imagen que generó fuerte repercusión y fue cuestionada por distintos protagonistas del fútbol español.

Por el momento, el máximo organismo del fútbol mundial no adelantó qué medidas podría tomar.

La investigación recién comienza y la decisión final se conocería dentro de las próximas semanas, una vez que la Comisión Disciplinaria analice toda la documentación, los informes oficiales y las pruebas audiovisuales del encuentro.

Argentina perdió la final por 1-0 ante España y no pudo conquistar el bicampeonato mundial, en un cierre marcado por la frustración deportiva y ahora también por una posible investigación disciplinaria.