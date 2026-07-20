España llegó a Madrid en medio de los festejos por la conquista del Mundial

Los campeones del mundo aterrizaron en el aeropuerto de Barajas tras vencer a la Selección Argentina en la final.

Hoy 15:08

Luego de conquistar el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a la Selección Argentina en la final, España ya se encuentra en Madrid para celebrar el título conseguido en el MetLife Stadium de New Jersey.

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El plantel campeón del mundo aterrizó este lunes a las 14.25, hora española, en el aeropuerto de Barajas, ubicado a 12 kilómetros del centro de la capital.

El encargado de bajar del avión con la Copa del Mundo en sus manos fue Rodri, una de las grandes figuras del equipo y distinguido por la FIFA como el jugador más destacado del torneo.

Luego, uno a uno, los futbolistas fueron descendiendo de la aeronave y se encontraron con un micro especial ploteado con la frase: “Enhorabuena campeones”.

A bordo de ese transporte, la delegación se trasladó hacia un hotel de Madrid, donde compartió el almuerzo y terminó de definir detalles vinculados con las celebraciones por la consagración.

Los festejos comenzarán este lunes desde las 17.30, hora española. En primer lugar, La Roja será recibida en la Casa Real de Zarzuela.

Más tarde, el plantel se trasladará hacia La Moncloa, donde se reunirá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien estuvo presente en la final acompañando al seleccionado desde un palco.

Después de esos encuentros oficiales, el equipo iniciará un recorrido por las calles céntricas de Madrid a bordo de un micro descubierto, previsto para alrededor de las 19.

El trayecto pasará por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital española y finalizará en la Plaza de Cibeles, donde se llevará a cabo el acto central de la celebración.

Allí se espera la presencia de miles de hinchas y también la palabra de varios protagonistas del seleccionado campeón.

Además, desde las 18, un escenario instalado en Cibeles ofrecerá música, animación y espectáculos para acompañar la espera hasta la llegada de los futbolistas y del cuerpo técnico, prevista cerca de las 21.

España celebrará así su segunda Copa del Mundo, luego de la obtenida en Sudáfrica 2010, en una jornada que promete una multitudinaria fiesta en las calles de Madrid.