Temperaturas frescas y cielos despejados en La Banda para hoy Domingo 19 de julio de 2026

Los bandeños disfrutarán de un día de clima templado con temperaturas agradables. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado en los próximos días.

Hoy 08:11

En La Banda, los bandeños despiertan este domingo con un clima parcialmente nublado y una temperatura actual de 11.2 °C, aunque la sensación térmica es de 9.2 °C. La humedad se encuentra en un 82%, acompañada de un viento de 16.9 km/h proveniente del SSW.

Hoy, la temperatura mínima alcanzará los 14.6 °C y la máxima esperada es de 21.3 °C. Este rango de temperaturas proporciona un ambiente ideal para disfrutar al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo en la mañana.

El pronóstico para mañana, lunes 20 de julio, también indica un clima parcialmente nublado, con mínimas de 13.5 °C y máximas de 19.4 °C. Esto sugiere que los bandeños deberán prepararse para otro día fresco.

El martes 21 de julio, la situación mejorará un poco más, ya que se espera un día soleado, con mínimas que podrían descender a 9.1 °C y máximas que alcanzarán los 19.2 °C. Este cambio permitirá disfrutar de un clima más cálido.

En resumen, para hoy y los próximos días, La Banda experimentará temperaturas que oscilarán entre 14.6 °C y 21.3 °C, manteniendo un clima mayormente parcialmente nublado y posteriormente soleado, ideal para actividades al aire libre.

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