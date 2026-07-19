Quiénes son los jueces y funcionarios designados para la Feria de Invierno

El receso en el Poder Judicial provincial comenzará el lunes 20 de julio y se extenderá hasta el viernes 31 del mismo mes, inclusive.

Hoy 19:20

La Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia emitió las Acordadas en las que se establecen quienes serán los magistrados, funcionarios y empleados que trabajarán durante la Feria Judicial de invierno.

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Como presidente de Feria se desempeñará la Dra. Ana Rosa Rodríguez, quien tendrá a su cargo los asuntos de Sala de Superintendencia e intervendrá en las cuestiones jurisdiccionales de urgencia habilitada para la Feria Judicial.

Asimismo, se designó a la Dra. Ana Isabel Navarro como secretaria de Superintendencia y Secretaria Judicial del 20 al 26 de julio, mientras que la Dra. Karina Chaud Nigro hará lo propio del 27 al 31 del mes en curso.

Por otra parte, la Cámara de Feria quedó conformada de la siguiente manera: de 20 al 26 de julio, estará el Dr. Pedro Basbús y la Dra. Juliana Enriquez. Del 27 al 31, estarán en funciones las Dras. María Soria Vildósola y Adriana Mines. En tanto, el Dr. Julio Vidal lo hará durante toda la Feria.

Como jueza en lo Civil y Comercial, Proceso y Conclusión de Causas, intervendrá la Dra. Alicia Brim durante las dos semanas de Feria. En ese mismo período, actuará la Dra. Carolina Anauate en lo que respecta a asuntos de Familia en Capital, al igual que la Dra. María Manzur en el ámbito laboral de primera instancia y la Dra. Josefina Führ en el Juzgado de Ejecución Fiscal.

Los jueces de Control y Garantías de la Circunscripción Capital designados para la primera semana del receso judicial invernal son la Dras. María Pía Danielsen y Carolina Salas y el Dr. Rodolfo Améstegui. En la segunda. la Dra. María Bravo Suárez y durante toda la Feria, el Dr. Héctor Salomón. Además, la Dra. Érika Casagrande Valdueza estará a cargo de los casos que ingresen en el Juzgado de Control y Garantías con competencia penal juvenil. del 20 al 31 de este mes.

En tanto, como jueza de Género intervendrán las Dras. Norma Morán y Cecilia Laportilla, una semana cada una durante el receso de invierno.

Por otra parte, la secretaria y el prosecretario de la Secretaría Electoral, Dra. María José Moyano y Dr. Luis Cantizano, respectivamente, estarán trabajando toda la Feria.

Centros Judiciales del interior

En la Circunscripción Banda, en la semana del 20 al 26 actuará como juez Civil y de Familia, el Dr. Pedro Juri. En la siguiente, los asuntos civiles y comerciales estarán a cargo de la Dra. Roxana Vera. Mientras que entre el 27 y el 31 del mismo mes, actuará la Dra. Natalia Taboada en cuestiones de Familia.

Como jueces de Control y Garantías, durante toda la Feria, actuarán el Dr. Gino Niccolai, a la vez que la Dra. Roxana Menini también lo hará como magistrada de Transición.

En Termas de Río Hondo, del 20 al 26, el Dr. Diego Vittar y del 27 al 31, el Dr. Silvio Sálice.

En Añatuya, los Juzgados de Control y Garantías y Civil y Comercial estarán a cargo de la Dra. Ana González Ruiz del 20 al 26 y del Dr. Álvaro Mansilla desde el 27 al 31 de este mes.

En Frías, fueron nombrados la Dra. Ana Cecilia Sampaolesi como jueza en lo Civil y Comercial del 20 al 26. En tanto, del 27 al 31, el Dr. Guillermo Paradelo se desempeñará como juez de aquél Fuero y del Juzgado de Control y Garantías.

Finalmente, en Monte Quemado, la Dra. Valeria Díaz tendrá a cargo los Juzgados de Control y Garantías y en lo Civil y Comercial durante toda la Feria.

De esta manera, se dio cumplimiento a lo que fija el art. 35 inc. 16 y 252 inc. a de la Ley Orgánica de Tribunales y sus modificatorias, en cuanto a que en julio o agosto de cada año, habrá un receso en las actividades habituales en todos los Centros Judiciales de Santiago del Estero, por un lapso de diez días hábiles.