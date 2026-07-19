La expulsión de Enzo Fernández que dejó con uno menos a la Argentina en la final ante España

El mediocampista recibió la segunda amarilla por una fuerte infracción sobre Pau Cubarsí en el final del tiempo reglamentario. Minutos después, Messi reclamó la expulsión de Marc Cucurella.

Hoy 19:36

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España tuvo un momento de máxima tensión en los últimos minutos del tiempo reglamentario, cuando Enzo Fernández fue expulsado por doble amonestación y dejó a la Albiceleste con un jugador menos.

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El mediocampista argentino ya había recibido la primera tarjeta amarilla a los 82 minutos, luego de protestarle al árbitro esloveno Slavko Vinčić por una falta no sancionada.

Aunque no hubo insultos, Enzo realizó gestos de fastidio con sus manos y el juez decidió amonestarlo.

Diez minutos más tarde, el jugador de la Selección llegó tarde a presionar a Pau Cubarsí y cometió una fuerte infracción sobre el defensor español. Vinčić no dudó y le mostró la segunda amarilla, lo que derivó en la expulsión.

Mientras Cubarsí era atendido, se produjo otra escena que encendió el reclamo argentino. Marc Cucurella le dijo algo a Lionel Messi tapándose la boca, una acción que el capitán argentino advirtió de inmediato.

Messi le reclamó al árbitro la expulsión del lateral izquierdo español, ya que este tipo de gestos pueden ser sancionados cuando se producen en un contexto de discusión entre futbolistas.

Sin embargo, tanto Vinčić como el VAR decidieron no revisar la acción y desestimaron el pedido del capitán argentino.

La expulsión de Enzo Fernández dejó a Argentina en inferioridad numérica en el tramo más delicado del partido, justo antes del alargue.

Mientras se retiraba del campo de juego, el mediocampista les pidió perdón a los miles de hinchas argentinos presentes en el New Jersey Stadium, en una imagen de fuerte impacto emocional para el equipo de Lionel Scaloni.