Cuándo vuelve la Selección Argentina al país tras la final del Mundial 2026

La delegación encabezada por Lionel Scaloni dejará Nueva York durante la madrugada y viajará en un vuelo chárter rumbo a Buenos Aires. La llegada a Ezeiza está prevista para el mediodía del lunes 20 de julio.

Hoy 19:24

Luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, la Selección Argentina emprenderá el regreso al país. La delegación encabezada por Lionel Scaloni dejará Nueva York apenas unas horas después del partido y viajará en un vuelo chárter directo hacia Buenos Aires.

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La idea es que el plantel y el cuerpo técnico despeguen entre la medianoche del domingo y las 3 de la madrugada del lunes, aunque el horario definitivo dependerá de la organización de la salida del estadio, los compromisos protocolares y los controles correspondientes.

Desde la AFA solicitaron contar con al menos seis horas después de la final para completar todos los trámites y el traslado hasta el aeropuerto. El viaje entre Nueva York y Buenos Aires tendrá una duración aproximada de 11 horas, por lo que la llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se produciría durante el mediodía del lunes 20 de julio.

Por el momento, todavía no se confirmó cómo será el recibimiento para la delegación. Más allá del resultado de la final, aún no está definido si habrá una bienvenida especial o algún punto de encuentro para que los hinchas puedan acompañar al equipo en su regreso al país después de otro gran Mundial.