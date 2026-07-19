Tras la derrota en la final, Milei respaldó a la Selección: "Argentina siempre en lo alto"

El Presidente utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al plantel de Lionel Scaloni luego de la caída ante España en la final del Mundial 2026.

Hoy 19:20

Tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei expresó su respaldo al plantel y al cuerpo técnico a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

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El mandatario compartió unas breves palabras de aliento para los futbolistas, que no pudieron defender el título obtenido en Qatar 2022, pero que volvieron a llevar al combinado nacional hasta el partido decisivo de una Copa del Mundo.

"Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió Milei en la red social, apenas finalizado el encuentro.

La Albiceleste cayó por 1-0 ante España en la final disputada este domingo, resultado que le permitió al conjunto europeo conquistar su segundo título mundial y frustró el sueño argentino de alcanzar la cuarta estrella.

El mensaje del Presidente se sumó a las múltiples muestras de reconocimiento que recibió el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que completó una destacada campaña en el certamen y volvió a instalar a Argentina entre las dos mejores selecciones del mundo.