Mario Pergolini estalló contra el show del entretiempo en la final del Mundial 2026: "Ojalá lo prohíban"

El conductor utilizó sus redes sociales para cuestionar el espectáculo musical y las pausas de hidratación durante el partido entre Argentina y España. Su publicación desató un intenso debate entre los fanáticos.

Hoy 19:30

En plena final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, Mario Pergolini expresó su descontento con uno de los aspectos más comentados del evento: el espectáculo musical del entretiempo.

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A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el conductor criticó tanto el show artístico organizado para el descanso como los denominados "cooling breaks", las pausas de hidratación que se realizan durante el encuentro.

"Ojalá prohíban de por vida los entretiempos musicales en los partidos de fútbol. Y ya que están, también los cooling breaks. Y más si están Shakira y Coldplay", escribió Pergolini, dejando en claro su rechazo al formato implementado en la definición del torneo.

El mensaje no tardó en viralizarse y generó una fuerte repercusión en las redes sociales. Mientras algunos usuarios coincidieron con el conductor y sostuvieron que el fútbol no necesita espectáculos musicales durante el entretiempo, otros defendieron la propuesta y destacaron el nivel de los artistas convocados.

Para muchos fanáticos, la incorporación de un show musical en la final representó un intento de acercar el Mundial al modelo de grandes eventos estadounidenses, como el espectáculo del entretiempo del Super Bowl de la NFL, una iniciativa impulsada por la FIFA para esta edición del certamen.

La publicación de Pergolini se conoció mientras millones de personas seguían con expectativa la definición entre Argentina y España, una final que, además de lo deportivo, estuvo marcada por un importante despliegue artístico y una puesta en escena que dio lugar a opiniones divididas entre los aficionados.