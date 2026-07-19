Ola de violencia en Uruguay: hubo 10 asesinatos en una semana

Crece la presión sobre el Gobierno. Los crímenes elevaron los pedidos de renuncia sobre el ministro de Interior, Carlos Negro, aunque el presidente Yamandú Orsi ratificó su confianza en el jerarca.

Hoy 08:01

La que pasó fue una semana violenta en Uruguay: se registraron 10 homicidios, un delito que aumentó en el primer semestre del año. Este dato se confirmará este lunes, cuando el Ministerio del Interior presente oficialmente los datos, pero la tendencia ha provocado el pedido de renuncia de Carlos Negro, quien encabeza esta cartera. Pero, al menos hasta ahora, el presidente Yamandú Orsi lo ratificó en el cargo.

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La seguidilla de asesinatos fue la siguiente:

1- Un hombre fue asesinado este sábado en el Centro de Montevideo de un disparo en la madrugada. La víctima estaba con varias personas cuando una de ellas le disparó y huyó en bicicleta junto a una mujer.

2- Dos personas fueron asesinadas en el barrio Los Bulevares. Uno de los fallecidos era un vecino del barrio que estaba haciendo arreglos en la casa; el otro tenía antecedentes penales. Además, un joven de 18 años autista fue herido en la cara.

3- El domingo 12, un hombre de 37 años fue asesinado de varias puñaladas en el barrio periférico Piedras Blancas. La policía manejó como información primaria que el ataque estuvo relacionado a las drogas porque la víctima era consumidora.

4- El lunes 13, un joven de 21 años fue asesinado mientras se cortaba el pelo en una barbería, en el barrio Cerro de Montevideo. Dos atacantes llegaron en moto al lugar, la estacionaron frente al comercio, ingresaron y le dispararon a la víctima por la espalda, a una corta distancia. No tenía antecedentes penales y murió en el lugar.

5- El martes 14, un adolescente de 17 años fue asesinado a disparos y un joven de 27 fue herido en Toledo, en el departamento de Canelones.

6- El martes 14, una joven de 27 años fue asesinada de un disparo en Estación Atlántida, en el departamento de Canelones.

7- El miércoles 15, un joven de 27 años fue asesinado al ser atacado a balazos desde una moto en el Barrio Borro. Otro hombre resultó herido. Tenía cinco antecedentes penales.

8- Ese mismo día, dos hermanos fueron atacados a tiros en el barrio Conciliación: uno de ellos fue asesinado y el otro fue herido en el cuello. El fallecido tenía 31 años y había sido baleado en el brazo.

9- También el miércoles 15 un hombre de 34 años fue asesinado en el barrio Marconi. El sistema de detección de disparos registró más de 30 detonaciones en el lugar. Tenía cuatro antecedentes penales.

Los detalles de los homicidios fueron informados por el noticiero Telemundo, de Canal 12.

A estos casos se le sumó una balacera en Cerro Norte, uno de los barrios atravesados por el enfrentamiento entre grupos criminales, y el ingreso de una bala perdida a un liceo.

Pedidos de renuncia y un ministro ratificado

Esta seguidilla de homicidios motivó pedidos de renuncia al ministro del Interior, Carlos Negro. El senador Andrés Ojeda, secretario general del opositor Partido Colorado, dijo que la seguridad es “uno de los principales problemas de la gente”. “Negro está solo, sin respaldo electoral y sin resultados”, expresó.

“Creo que el presidente, al darle el respaldo constante sin consultar, cuestionar ni preguntar sobre el rumbo de la seguridad, quizás no esté tomando la decisión más atinada. La seguridad es uno de los principales problemas de la gente”, expresó Ojeda.

Pero el presidente Yamandú Orsi lo ha ratificado en el cargo. En una rueda de prensa, el mandatario señaló: “Si yo fuera a llevar a cabo todas las renuncias que me han pedido, me quedo sin gabinete. Tienen todos mis respaldos, el ministro Negro, por supuesto, y cada vez más, porque lo veo trabajar como con todo el equipo”, dijo.

Sin dudarlo, dijo que la gestión de Negro lo convence aunque reconoció los problemas de seguridad que tiene el país.

Este respaldo fue valorado por Negro: “Para nosotros no es nueva la manifestación del presidente de la República, porque siempre sentimos su apoyo explícito desde el mismo día en el que comenzamos la gestión”, expresó.

“La renuncia siempre está presentada. Depende del presidente de la República tanto la continuidad de este ministro como la de cualquiera de los miembros del gabinete”, agregó.

Negro informó que este lunes se presentarán las cifras de los delitos. “En este semestre va a haber un aumento leve de la tasa de homicidios. Según estas estimaciones primarias, el abigeato va a tener disminución muy importante. Son estimaciones que se hacen a priori. Vamos a tener los números finalmente presentados el día lunes”, expresó.