Luciana Salazar deslumbró con un look albiceleste junto a Matilda en la final del Mundial 2026

La modelo compartió en sus redes sociales una postal desde el MetLife Stadium de Nueva York, donde alentó a la Selección argentina frente a España con un outfit inspirado en los colores nacionales y un guiño especial a Lionel Messi.

Hoy 19:10

Luciana Salazar dijo presente en la gran final del Mundial 2026 y vivió la previa del esperado duelo entre la Argentina y España desde las tribunas del MetLife Stadium, en Nueva York. A pocas horas del comienzo del encuentro, la mediática mostró en sus redes sociales cómo se preparó para apoyar a la Scaloneta junto a su hija Matilda.

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Como es habitual, la modelo apostó por un look llamativo con los colores celeste y blanco, pensado especialmente para acompañar a la Selección. La prenda que más llamó la atención fue un top con el número 10 en el frente, un claro homenaje al capitán argentino, Lionel Messi.

El conjunto se completó con un minishort de jean de tiro alto, cinturón negro, medias bucaneras translúcidas con detalles blancos y botas negras de gamuza de caña corta, logrando un estilo que rápidamente se destacó entre los fanáticos.

Además, Luciana sumó un detalle patriótico al pintar una franja celeste sobre uno de sus brazos, mientras que Matilda también se mostró vestida para la ocasión con un top azul con la inscripción "Argentina", un short de jean y zapatillas blancas.

La imagen fue publicada junto a emojis de la bandera argentina y gestos de plegaria y corazón, reflejando la ilusión de ambas por una nueva consagración de la Albiceleste.

La publicación no tardó en generar repercusión entre sus seguidores, quienes llenaron el posteo de mensajes elogiando el look elegido por la modelo y destacando el apoyo a la Selección en uno de los partidos más importantes del campeonato.