Temporal en Mendoza: rescataron a más de 20 personas que habían quedado atrapadas en la nieve

Todos los procedimientos se llevaron a cabo en medio de condiciones meteorológicas extremas, caracterizadas por fuertes nevadas y la presencia de viento blanco.

Hoy 08:24

Luego del intenso temporal de nieve que afectó a la zona de alta montaña de Mendoza, un total de 23 personas fueron rescatadas en las últimas horas luego de que quedaran atrapadas en distintos puntos de la región. En simultáneo, las autoridades advirtieron que varios caminos se encuentran cortados y pidieron reforzar las medidas de seguridad.

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El operativo más reciente y con mayor número de asistidos se desarrolló en Puente del Inca, donde 12 personas fueron evacuadas. No obstante, las tareas de rescate también incluyeron la asistencia de cinco personas en Horcones, cuatro en Penitentes y dos en Las Cuevas, lo que elevó el número total de evacuados a 23.

Según indicaron los rescatistas, todos los procedimientos se llevaron a cabo en medio de condiciones meteorológicas extremas, caracterizadas por fuertes nevadas y la presencia de viento blanco, un fenómeno que reduce drásticamente la visibilidad y dificulta la orientación.

De acuerdo con la información publicada por Los Andes, el fenómeno meteorológico, que comenzó el miércoles y se agravó en las últimas horas, dejó registros históricos de acumulación de nieve en la cordillera mendocina. Hasta la mañana del sábado, se habían medido 3,30 metros de nieve en Las Cuevas, entre 2 y 2,50 metros en Puente del Inca y 2 metros en Penitentes.

Por otro lado, la circulación por la zona permanece cerrada a raíz de la magnitud del temporal. Por medio de un comunicado emitido por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), informaron que varias rutas se encuentran cortadas totalmente y otras cuentan con tramos transitables solo con extrema precaución.

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Por este motivo, las autoridades instaron a la ciudadanía a reforzar las medidas estrictas de seguridad, especialmente en la Ruta Provincial 222 hacia Las Leñas, en donde reportaron una abundante presencia de hielo y nieve.

Entre los caminos afectados se encuentra la Ruta Provincial 13 (Las Heras), intransitable entre Agua de Chilcas y el Cerro 7 Colores. También permanece cortado el tramo de la Ruta Provincial 52 que conecta Villavicencio con Uspallata: solo se puede circular hasta el Hotel Villavicencio, mientras que el resto está clausurado.

En el sur de la provincia, la Ruta Provincial 220 (El Sosneado, San Rafael) está cerrada desde Arroyo Blanco hasta el hotel abandonado, y la Ruta Provincial 226 (Malargüe) presenta corte total desde Las Loicas hasta el Paso El Planchón por nevadas en la calzada. El tramo posterior a Las Leñas en la Ruta Provincial 222 rumbo a Valle Hermoso mantiene el cierre total.

Mendoza: nevada intensa en Las Leñas

Además de los cortes por nieve, se suman desvíos importantes por obras viales en el Gran Mendoza y el sur provincial. En la Ruta Provincial 10 (Juan J. Paso), el avance del Metrotranvía genera un corte total desde el Canal Cacique Guaymallén hasta la Rotonda de Paso y San Martín, con desvío por un ramal paralelo hasta el 20 de julio.

En la Ruta Provincial 22 (Acceso Este - Maipú), los cortes y desvíos por colectoras afectan los tramos de Serpa a Cervantes y de RP 33/LM a Lamadrid, permitiéndose solo media calzada entre las 8:00 y las 18:00. La Ruta Nacional 143 (San Rafael) se encuentra con renovaciones en 100 km de carpeta asfáltica y cortes totales en el tramo de Bertani a Zamar bide y en la intersección con la RP 157.

En Potrerillos y Vallecitos, la Ruta Provincial 89 presenta nieve en la calzada en el ingreso a Vallecitos, obligando a portar cadenas, mientras que el tramo de La Carrera entre Las Vegas y San José está transitable con precaución. La Caverna de las Brujas (Malargüe) muestra nevadas débiles, pero el circuito de suelo natural solo está habilitado con extrema precaución.

Además de las restricciones por el temporal, la Vialidad de Mendoza recordó que permanecen cerrados hasta la próxima temporada de verano el circuito al Monumento del Cristo Redentor, la Ruta Provincial 98 (acceso a Laguna del Diamante, San Carlos) y el Paso del Carqueque (de Castillos de Pincheira a Valle Noble).

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la alerta amarilla por nevadas se mantendrá durante el domingo y el lunes, inclusive. Por eso, recomendaron seguir las siguientes instrucciones:

Evitar salir de los hogares.

Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Además, aconsejaron llevar siempre una pala.

Revisar el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilar para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurarse de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluir alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Preparar un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.