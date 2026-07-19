Clima en Añatuya: un domingo nublado y temperaturas en ascenso

El clima en Añatuya presenta un día nublado con temperaturas frescas. Para los próximos días, se espera un aumento en las temperaturas.

Hoy 08:21

En Añatuya, los habitantes se despiertan hoy con un cielo nublado y una temperatura actual de 14.2 °C, que se siente como 6.7 °C debido a la humedad del 81%. Con vientos del sur-suroeste a 18.4 km/h, los añatuyenses pueden esperar un día fresco y algo sombrío.

El pronóstico para hoy Domingo 19 de julio de 2026 indica que la temperatura mínima será de 14.2 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21.2 °C. Aunque el sol no brillará con intensidad, se espera que el clima sea más cálido en comparación con días anteriores.

El día de mañana, 20 de julio, cambiará el panorama con un cielo soleado y temperaturas más agradables. Se anticipa una mínima de 10.3 °C y una máxima de 18.4 °C, brindando a los añatuyenses la oportunidad de disfrutar al aire libre.

Para el martes 21 de julio, el pronóstico también se mantiene soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 7.8 °C de mínima y los 19 °C de máxima, lo que sugiere un clima ideal para actividades diurnas.

En resumen, hoy se presenta un clima nublado con temperaturas entre 14.2 °C y 21.2 °C. A partir de mañana, se espera que el sol brille y las temperaturas aumenten, con mínimas de 10.3 °C y máximas de 18.4 °C, ofreciendo un respiro a los añatuyenses que buscan disfrutar del aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.