Violento choque entre una camioneta y una moto dejó a una mujer herida sobre Ruta 9

El siniestro vial se produjo este sábado a pocos metros de la rotonda Nuestra Señora del Carmen, en inmediaciones del barrio Autonomía. La conductora de la motocicleta sufrió heridas y debió ser asistida en el lugar.

Hoy 22:10

Una mujer resultó herida este sábado luego de verse involucrada en un siniestro vial mientras circulaba en una motocicleta por la Ruta Nacional 9. Por causas que son materia de investigación, el rodado que conducía colisionó con una camioneta, lo que provocó que cayera sobre la cinta asfáltica.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, la motociclista permaneció tendida sobre el asfalto tras el impacto hasta la llegada de los equipos de emergencia. Testigos del accidente indicaron que la mujer presentaba lesiones de consideración, aunque hasta el momento no trascendió su identidad ni su estado de salud.

Minutos después arribó al lugar personal del SEASE, que brindó las primeras asistencias médicas a la víctima y posteriormente dispuso su traslado para una mejor atención.

En tanto, efectivos policiales trabajaron en el sector para resguardar la seguridad de las personas involucradas, desviar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes que permitan establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.