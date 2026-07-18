Una camioneta chocó contra un caballo suelto en Av. Independencia y sufrió importantes daños materiales

El accidente ocurrió en cercanías del Camino del Medio, en la localidad de Maco. La conductora no pudo evitar el impacto con el equino y, pese a los daños en el vehículo, no hubo personas heridas.

Hoy 20:45

Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 21.30 del viernes sobre avenida Independencia, a unos 500 metros del Camino del Medio, en la localidad de Maco, cuando una camioneta impactó contra un caballo que se encontraba suelto sobre la calzada.

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Según informaron fuentes policiales, la conductora de una Renault Captur circulaba de norte a sur cuando el equino se cruzó de manera repentina en su trayectoria. La mujer intentó maniobrar, pero no logró evitar la colisión.

Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo sufrió importantes daños materiales, aunque tanto la conductora como la persona que la acompañaba resultaron ilesas y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria Nº 7, que realizó un recorrido por la zona para localizar al animal o detectar la presencia de otros caballos sueltos. Sin embargo, el equino involucrado no fue encontrado.

Finalmente, una grúa particular retiró la camioneta siniestrada, mientras que la propietaria fue invitada a radicar la correspondiente exposición por accidente de tránsito.