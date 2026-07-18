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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 19º
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Mundo

Brasil dictó prisión preventiva contra un argentino acusado de realizar gestos racistas

La Justicia de Bahía ordenó la captura internacional de Sebastián Fernando Ayala, quien ya regresó a Buenos Aires tras el episodio ocurrido durante la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra.

Hoy 21:19

La Justicia de Bahía dictó la prisión preventiva de Sebastián Fernando Ayala, el turista argentino acusado de realizar gestos racistas contra un trabajador afrobrasileño en un restaurante de Morro de São Paulo, durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Como el imputado ya regresó a Buenos Aires, las autoridades brasileñas ordenaron su captura internacional. 

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Según la resolución del juez Marcelo Lagrota, la conducta atribuida a Ayala representa una "violación a la dignidad humana" y encuadra en el delito de injuria racial, que en Brasil prevé penas de hasta cinco años de prisión. El magistrado también sostuvo que este tipo de actos "no puede ser tratado como una broma" y advirtió sobre la gravedad del racismo estructural. 

De acuerdo con la investigación, el acusado habría realizado gestos imitando a un mono hacia un empleado del restaurante mientras celebraba la clasificación de la Selección argentina a la final. La secuencia fue registrada por otro trabajador del lugar y el video quedó incorporado como prueba en la causa. 

Los investigadores establecieron que Ayala había ingresado a Brasil el 10 de julio y tenía previsto regresar a la Argentina el 19, aunque adelantó su vuelo pocas horas después del incidente. Cámaras de seguridad registraron su paso por el aeropuerto de Salvador, lo que motivó a la Policía Civil a solicitar medidas cautelares y posteriormente su captura internacional. La causa es llevada adelante por la Comisaría de Cairú, que continúa reuniendo testimonios y otras pruebas. 

El caso se suma a otros episodios recientes protagonizados por ciudadanos argentinos en Brasil, donde las autoridades mantienen una política de fuerte persecución de los delitos vinculados a la discriminación racial.

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