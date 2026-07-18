VIDEO | La receta de Scaloni: el asado de la Selección antes de la final ante España

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 22º
Mundial 2026
FINALIZADO
Inglaterra 1
Argentina 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Francia 0
España 2
FINALIZADO
18:00 3er puesto
Francia -
Inglaterra -
18 / 07 / 2026
16:00 Final
España -
Argentina -
19 / 07 / 2026
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 18:00 3er puesto
Francia
vs
Inglaterra
19 / 07 / 2026 16:00 Final
España
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

VIDEO | La receta de Scaloni: el asado de la Selección antes de la final ante España

La delegación argentina compartió una comida especial en la previa del partido decisivo del Mundial 2026. Para el cuerpo técnico, estos momentos son clave en la construcción del grupo.

Hoy 10:55
Asado Argentina

La Selección Argentina volvió a repetir uno de los rituales más importantes del ciclo de Lionel Scaloni: el asado compartido por jugadores, cuerpo técnico y dirigentes en la intimidad de la concentración.

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Esta vez, la comida tuvo un condimento especial. Fue el último asado antes de la final del Mundial 2026 ante España, que se jugará este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium.

Desde la llegada de Scaloni al seleccionado, este tipo de encuentros se transformaron en mucho más que una costumbre. Para el entrenador, son momentos fundamentales para fortalecer la convivencia, consolidar vínculos y sostener la unión de un grupo que volvió a llevar a Argentina a una final del mundo.

No nos vamos a cansar de decirles que esos son los mejores momentos de todos, con diferencia. Eso y los festejos como el otro día ante Egipto, obvio. Son momentos únicos que no van a volver a vivir”, había explicado Scaloni en la previa del cruce ante Suiza, por los cuartos de final.

El entrenador no hablaba de jugadas, entrenamientos ni planteos tácticos. Se refería a esos momentos fuera de la cancha que, según su mirada, también explican parte de la fortaleza de esta Selección: los asados, las charlas, el truco y la convivencia diaria.

Como ocurrió durante todo el ciclo, el ritual también se mantuvo durante la competencia. En este Mundial, el plantel ya compartió varios asados junto al cuerpo técnico y al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien suele mostrar en sus redes parte de la intimidad de cada comida.

Este viernes por la noche no fue la excepción. “Argentino hasta los huesos. Y sí, hubo asado con la banda”, escribió Tapia en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que se vio cómo se vivió el encuentro.

Scaloni ya había contado en varias oportunidades que ese tipo de momentos fueron determinantes para seguir ligado al fútbol después de su retiro como jugador.

El otro día me senté en la conferencia de prensa y dije que soy entrenador por eso, no porque me guste el 4-3-3. Me gusta volver a vivir estar en un grupo, estar con compañeros, comer un asado, jugar al truco, que es lo que hicimos toda la vida”, expresó.

Para el DT, estas reuniones tienen un valor enorme dentro del funcionamiento del equipo. Incluso reconoció que, en algunas ocasiones, el cuerpo técnico priorizó esos espacios por encima de otros aspectos de la preparación.

Acortamos algunos entrenamientos para poder comer el asado, son cosas que valoramos mucho y creo que para otra gente no es importante o que solo vale lo que pasa en la cancha, pero el día de mañana lo recordarán”, sostuvo.

En ese sentido, Scaloni comparó esos momentos actuales con los que vivió como futbolista y recordó experiencias compartidas con integrantes de su actual cuerpo técnico, como Pablo Aimar y Walter Samuel.

Yo tengo imágenes de Malasia, que fue en el 97, y tengo a Pablo y Walter porque vivimos cosas fuertes. Más allá de cualquier resultado, son cosas que uno se va a llevar. Son momentos inolvidables, hacemos mucho hincapié en esas cosas porque hace al grupo y si hacemos un grupo somos todavía más fuertes”, afirmó.

El entrenador también se definió como alguien que siempre valoró el rol humano dentro de los planteles.

Siempre fui un acompañador de grupos, nunca fui de los grandes jugadores y por eso me han llevado a un Mundial, he estado en clubes donde me llevaban porque era buen tipo, no porque jugaba bien”, señaló.

En una Selección que construyó su identidad sobre la fortaleza colectiva, los asados dejaron de ser una simple tradición argentina para convertirse en una parte central del proyecto de Scaloni.

Mientras el equipo se prepara para enfrentar a España en la final del Mundial, la Albiceleste volvió a reunirse alrededor de la parrilla para vivir otro momento de unión antes de salir a buscar el bicampeonato.

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