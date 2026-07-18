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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 25º
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Policiales

Manogasta: detienen a un hombre acusado de lesiones calificadas

La Comisaría Comunitaria N° 37 concretó un allanamiento que permitió la detención del presunto agresor.

Hoy 12:15
golpeador detenido

En la localidad de Manogasta, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 37 ejecutaron un allanamiento ordenado por la Jueza de Control de Género, en el marco de una investigación por lesiones calificadas en perjuicio de una mujer.

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Durante la diligencia, se detuvo a un hombre de 43 años, señalado como presunto autor del hecho. Tras finalizar las tareas de rigor, el acusado fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece a disposición de la autoridad judicial mientras continúa la investigación.

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