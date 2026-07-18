Perrito extraviado tras la Marcha de los Bombos busca a su familia

Un pequeño perro de pelaje marrón claro se perdió durante la mañana de este sábado, luego del paso de la tradicional Marcha de los Bombos en el centro de Santiago del Estero.

Hoy 13:21

El animal apareció visiblemente nervioso en la Galería del Centro, en la intersección de Absalón Rojas y Salta, generando preocupación entre comerciantes y vecinos. "Se nota que está perdido y busca a alguien, a su familia…", comentaron desde los locales, quienes aclararon que no pueden retenerlo, pero esperan la colaboración de la comunidad para reunirse con sus dueños.

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Se solicita a cualquier persona que reconozca al perrito o tenga información sobre su familia que se comunique a la mayor brevedad para garantizar su regreso seguro.