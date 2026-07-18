El municipio cerró un operativo integral en El Rincón con obras y mejoras para los vecinos

Roger Nediani recorrió el barrio junto a funcionarios, dialogó con la comunidad y dejó habilitada la nueva iluminación de la cancha donde funciona la Escuelita de Fútbol "Pájaro" Quiñones.

Hoy 15:01

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, realizó una caminata por el barrio El Rincón en el marco del cierre del Operativo de Integración Social que el municipio llevó adelante durante los últimos días en este sector, donde se ejecutaron varias mejoras estructurales destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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El jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres; el contador Miguel Estefán; autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, miembros del Honorable Concejo Deliberante, dirigentes y numerosos vecinos que se sumaron al recorrido para dialogar con las autoridades.

Durante la caminata, Nediani mantuvo un contacto directo con las personas, escuchó sus inquietudes, recibió propuestas y agradeció las muestras de afecto expresadas por la comunidad. Asimismo, conversó con las autoridades de la junta vecinal recientemente conformada, encabezada por su presidente, Franco Aballay, con quien abordó distintos proyectos para continuar fortaleciendo el desarrollo del sector.

En este contexto, el intendente reafirmó su compromiso de seguir impulsando políticas públicas y obras que permitan mejorar la infraestructura del barrio El Rincón y la calidad de vida de los vecinos, destacando la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad.

La jornada concluyó con la habilitación del nuevo sistema de iluminación de la cancha de fútbol donde desarrolla sus actividades la Escuelita de Fútbol del "Pájaro" Quiñones. El municipio también ejecutó trabajos de nivelación del campo de juego y limpieza integral del perímetro del predio, con el objetivo de brindar un espacio más seguro y adecuado para la práctica deportiva de niños y jóvenes del barrio.

Una vez culminada esta importante actividad, el intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente: “Hoy estamos cerrando simbólicamente un operativo integral y de integración social en el barrio El Rincón que incluyó diferentes actividades.

Hemos trabajado durante toda la semana en el aporte del suelo y base estabilizada, mejoramiento del perfilado de las calles, en la reposición de luminarias y en la reconversión lumínica LED de algunas arterias.

También hemos unido una calle que ahora atraviesa los barrios El Rincón, Procrear y Las Moras. A esto nos referimos cuando hablamos de obras de infraestructura que integran a los barrios, que conectan a los barrios”.

Agregó: “Fue un operativo integral con la participación de muchas áreas del municipio cómo Servicios Públicos que realizó tareas de limpieza y la erradicación de basurales. La Secretaría de Obras Públicas realizó los trabajos de mejoramiento de las calles y la renovación del sistema de iluminación.

Todo fue de forma articulada, ya que también trabajaron otras áreas como las secretarías de Gobierno y Desarrollo Territorial, y la Dirección de Economía, para que hoy también podamos hacer la entrega de camisetas, pelotas de fútbol y elementos para los entrenamientos de los niños y niñas que asisten a la escuelita de fútbol del “Pájaro” Quiñones”.

Con respecto a la conformación de la junta vecinal del barrio El Rincón, el jefe comunal explicó: “En la oportunidad, también ha quedado conformada la junta vecinal del barrio El Rincón con la entrega de la documentación correspondiente.

El decreto institucionaliza el acta de asamblea y el sello para que sus autoridades puedan hacer diferentes tipos de gestiones, no solamente en el municipio, sino también en organismos provinciales, nacionales o empresas privadas.

Durante la caminata, hemos tenido la oportunidad de hablar con los vecinos y hemos recepcionado sus necesidades. Por ejemplo, muchos nos plantearon que parte del barrio va a tener gas natural y la otra parte no. Entonces se cuestionaban por qué esta situación, cuando en realidad todos los vecinos habían presentado la solicitud.

Bueno, nosotros hemos quedado comprometidos con la junta vecinal para trabajar en conjunto y hacer las gestiones en la empresa que tiene la concesión del gas natural en la provincia de Santiago del Estero y que expliquen por qué una parte sí y por qué la otra no.

De todas maneras, me parece que esto es un principio de acercamiento con la junta vecinal y con los vecinos y a partir de esto vamos a comenzar a trabajar en forma articulada, barrio con municipio”.

Finalmente, Nediani se refirió al trabajo que realizó la comuna para acondicionar un espacio deportivo muy importante para este sector: “Hoy también hemos podido inaugurar las luces de una cancha de fútbol donde funciona la Escuelita de Fútbol del “Pájaro” Quiñones y a donde asisten muchos chicos de la zona a practicar este deporte.

La cancha ha quedado muy bien iluminada. Un grupo de jóvenes ha trabajado en el cavado de las bases de los postes de luz y también compraron los mismos. Luego el personal de la Dirección de Iluminación del municipio realizó la colocación de los reflectores y la instalación eléctrica del tablero”.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, señaló:“Primero que nada, destacar que gracias al pedido del intendente Roger Nediani, tomamos intervención en este operativo de integración. No solamente los funcionarios, sino todos los compañeros y empleados municipales.

Eso ha hecho que se genere un trabajo colectivo ya que se han unido empleados de diferentes direcciones y oficinas para trabajar en forma conjunta.

También agradecer la predisposición que han tenido los compañeros de Servicios Públicos y Obras Públicas. Los profesores que han estado colaborando desde la escuelita de fútbol y que hicieron posible que hoy los chicos estén contentos con su cancha de fútbol iluminada, con sus nuevos juegos de camisetas y con los elementos para los entrenamientos”.