Tucumán refuerza la seguridad para la final del Mundial 2026

La Policía de Tucumán implementará un operativo de seguridad integral para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, con recorridos y controles viales en toda la provincia.

Hoy 17:30

La Policía de Tucumán llevará a cabo un importante operativo de seguridad el próximo domingo, en el contexto de la final del Mundial 2026, donde la Selección Argentina se enfrentará a España a las 16 horas.

En una entrevista con LV12, el comisario inspector Cristian Peralta anunció que se desplegarán 300 efectivos para reforzar los controles en toda la provincia, garantizando así la seguridad de los ciudadanos.

Peralta subrayó que el operativo tiene como objetivo acompañar a la población que asista a los espacios públicos durante el evento, al mismo tiempo que se previene cualquier acto de vandalismo o disturbios.

El jefe de Zona 1 de la Unidad Regional Capital destacó que las medidas de seguridad serán más estrictas en el área de requisas para asegurar un ambiente seguro para todos los asistentes.

Este tipo de operativos se realiza frecuentemente en eventos de gran afluencia, pero la final del Mundial representa un desafío adicional debido a la magnitud del evento y la pasión que despierta.

Los controles viales se llevarán a cabo en puntos estratégicos de la provincia, permitiendo una mejor movilidad y control del tránsito, especialmente en las cercanías de los lugares de reunión.

Se espera que la comunidad responda positivamente a estas medidas, disfrutando del partido en un entorno seguro y organizado, reafirmando el compromiso de la Policía de Tucumán con la seguridad pública.