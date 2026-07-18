Mbappé superó a Lionel Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

El delantero francés marcó un doblete ante Inglaterra por el tercer puesto y llegó a los 22 goles, superando a la estrella argentina, que tenía 21 y se prepara para disputar la gran final ante España.

Hoy 20:13

Lionel Messi y Kylian Mbappé protagonizan una de las grandes carreras estadísticas de la historia de los Mundiales. Mientras el capitán de la Selección Argentina se preparaba para disputar la final como el máximo goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA, el delantero francés lo superó con los dos tantos que marcó ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

Tras sus participaciones en los Mundiales, Messi alcanzó los 21 goles y se había colocado como el máximo anotador de todos los tiempos. El crack rosarino superó con claridad la marca de 16 tantos de Miroslav Klose y construyó un registro histórico a lo largo de seis ediciones de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el argentino perdió momentáneamente el liderazgo de la tabla histórica luego de que Mbappé llegara a los 22 goles con su doblete frente a Inglaterra. El francés volvió a demostrar su enorme capacidad goleadora y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación.

El último tanto de Mbappé había sido en los cuartos de final ante Marruecos. Antes, también había convertido frente a Paraguay y Suecia en octavos y dieciseisavos de final, respectivamente, además de marcar dobletes ante Senegal e Irak durante la fase de grupos.

La carrera todavía no terminó. Messi tendrá la posibilidad de volver a marcar en la gran final del Mundial ante España y recuperar el primer puesto de una tabla histórica que, una vez más, tiene a dos de las grandes figuras del fútbol mundial como protagonistas.

Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales