La edición invierno de Santiago es tu Río de la Municipalidad vivió un sábado con deporte, baile y recreación familiar

La Municipalidad de la Capital llevó adelante una nueva jornada de Santiago es tu Río – Edición Invierno, que reunió a vecinos y familias en la Costanera para disfrutar de una tarde con propuestas deportivas, recreativas y culturales.

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Durante el sábado se desarrolló el Encuentro de Academias Urbanas, con la participación de grupos de baile que compartieron su talento sobre el escenario, y la Escuela de Iniciación de Tenis, donde niños y jóvenes pudieron dar sus primeros pasos en la disciplina de la mano de profesores especializados.

Además, continuaron los paseos gratuitos en bicicletas eléctricas, una de las propuestas más elegidas por el público para recorrer distintos puntos emblemáticos de la ciudad de una manera diferente.

Desde la organización agradecieron el acompañamiento de las academias, deportistas, emprendedores, familias y vecinos que participaron de esta segunda jornada, consolidando a Santiago es tu Río – Edición Invierno como un espacio de encuentro, recreación y disfrute para toda la comunidad.