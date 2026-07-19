Cómo está el historial de los Mundiales: Argentina quiere acercar a Sudamérica y España busca estirar la ventaja de Europa

La final del Mundial 2026 también tendrá en juego la pulseada histórica entre continentes.El Viejo Continente domina el historial.

Hoy 00:28

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España no solo definirá al campeón del mundo. También pondrá en juego una disputa histórica entre continentes: Sudamérica buscará acortar la distancia en títulos, mientras que Europa intentará estirar su ventaja.

El Viejo Continente domina actualmente el historial de Copas del Mundo con 12 consagraciones, mientras que Conmebol acumula 10 títulos.

Europa alcanzó esa cifra gracias a los cuatro campeonatos de Alemania en 1954, 1974, 1990 y 2014, y los cuatro de Italia en 1934, 1938, 1982 y 2006.

A ellos se suman los dos títulos de Francia, conseguidos en 1998 y 2018, además de las conquistas de Inglaterra en 1966 y España en 2010.

Sudamérica, por su parte, cuenta con las cinco Copas del Mundo de Brasil, campeón en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002; las tres de Argentina, obtenidas en 1978, 1986 y 2022; y las dos de Uruguay, logradas en 1930 y 1950.

A lo largo de la historia mundialista, la paridad entre ambos continentes fue muy marcada. Sin embargo, en las últimas ediciones Europa logró despegarse.

Al llegar al Mundial de 2014, el Viejo Continente estaba arriba por 10 títulos contra 9. Ese año amplió la diferencia con el triunfo de Alemania sobre Argentina en la final.

Luego, en 2018, Europa volvió a sumar una estrella con la victoria de Francia ante Croacia por 4-2, en una final entre seleccionados europeos.

La distancia se achicó en Qatar 2022, cuando la Scaloneta venció a Francia por penales y le dio a Sudamérica su décima Copa del Mundo.

Hoy, Argentina tendrá la chance de dejar a Sudamérica a solo un título de Europa. España, en cambio, buscará llevar al Viejo Continente a su consagración número 13 y ampliar la ventaja en la historia de los Mundiales.