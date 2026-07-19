Cómo está el historial de los Mundiales: Argentina quiere acercar a Sudamérica y España busca estirar la ventaja de Europa

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUL 2026 | 19º
Mundial 2026
FINALIZADO 3er puesto
Francia 4
Inglaterra 6
FINALIZADO
FINALIZADO
Inglaterra 1
Argentina 2
FINALIZADO
16:00 Final
España -
Argentina -
19 / 07 / 2026
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 FINALIZADO 3er puesto
Francia
4 - 6
Inglaterra
19 / 07 / 2026 16:00 Final
España
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

Cómo está el historial de los Mundiales: Argentina quiere acercar a Sudamérica y España busca estirar la ventaja de Europa

La final del Mundial 2026 también tendrá en juego la pulseada histórica entre continentes.El Viejo Continente domina el historial.

Hoy 00:28

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España no solo definirá al campeón del mundo. También pondrá en juego una disputa histórica entre continentes: Sudamérica buscará acortar la distancia en títulos, mientras que Europa intentará estirar su ventaja.

El Viejo Continente domina actualmente el historial de Copas del Mundo con 12 consagraciones, mientras que Conmebol acumula 10 títulos.

Europa alcanzó esa cifra gracias a los cuatro campeonatos de Alemania en 1954, 1974, 1990 y 2014, y los cuatro de Italia en 1934, 1938, 1982 y 2006.

A ellos se suman los dos títulos de Francia, conseguidos en 1998 y 2018, además de las conquistas de Inglaterra en 1966 y España en 2010.

Sudamérica, por su parte, cuenta con las cinco Copas del Mundo de Brasil, campeón en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002; las tres de Argentina, obtenidas en 1978, 1986 y 2022; y las dos de Uruguay, logradas en 1930 y 1950.

A lo largo de la historia mundialista, la paridad entre ambos continentes fue muy marcada. Sin embargo, en las últimas ediciones Europa logró despegarse.

Al llegar al Mundial de 2014, el Viejo Continente estaba arriba por 10 títulos contra 9. Ese año amplió la diferencia con el triunfo de Alemania sobre Argentina en la final.

Luego, en 2018, Europa volvió a sumar una estrella con la victoria de Francia ante Croacia por 4-2, en una final entre seleccionados europeos.

La distancia se achicó en Qatar 2022, cuando la Scaloneta venció a Francia por penales y le dio a Sudamérica su décima Copa del Mundo.

Hoy, Argentina tendrá la chance de dejar a Sudamérica a solo un título de Europa. España, en cambio, buscará llevar al Viejo Continente a su consagración número 13 y ampliar la ventaja en la historia de los Mundiales.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol españa Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Así será la ceremonia de clausura del Mundial: qué artistas actuarán y cuánto durará el entretiempo
  2. 2. Dos conductores fueron hospitalizados tras un violento choque frontal sobre la Ruta 34
  3. 3. ¡La Scaloneta va por la cuarta estrella! Argentina enfrenta a España en la final del Mundial soñando con el bicampeonato
  4. 4. Qué necesita Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026
  5. 5. "Pase lo que pase, este grupo ya escribió una historia": el emotivo mensaje de Messi antes de la final
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT