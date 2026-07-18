VIDEO: miles de argentinos coparon Times Square con un imponente banderazo antes de la final

A pocas horas de la gran final del Mundial 2026, los hinchas argentinos protagonizaron un imponente banderazo en Times Square, uno de los sitios más emblemáticos de Nueva York. Miles de fanáticos vestidos de celeste y blanco colmaron el lugar para brindarle el último aliento a la Selección antes del choque decisivo ante España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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La convocatoria reunió a una multitud que cantó durante varias horas, desplegó banderas, bombos y camisetas, convirtiendo el corazón de Manhattan en una verdadera fiesta argentina. Aunque la lluvia acompañó gran parte de la jornada, el mal tiempo no impidió que los simpatizantes mantuvieran el clima de celebración y entusiasmo de cara al partido más importante del torneo.

Como ocurrió durante todo el Mundial, los seguidores de la Scaloneta volvieron a demostrar su pasión con los tradicionales cánticos dedicados a Lionel Messi y al resto del plantel, mientras cientos de turistas se detenían para registrar con sus teléfonos la impactante postal que ofrecía Times Square completamente teñida de celeste y blanco.

La expectativa por la convocatoria era tan grande que los organizadores estimaban la presencia de más de 10.000 personas e, incluso, analizaban trasladar parte de la concentración hacia Central Park si el espacio resultaba insuficiente para albergar a todos los asistentes.

La final entre Argentina y España se jugará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia, acompañado por una multitud de hinchas que volvió a hacer sentir su apoyo en las calles de Nueva York.