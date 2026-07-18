VIDEO: miles de argentinos coparon Times Square con un imponente banderazo antes de la final

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 22º
Mundial 2026
FINALIZADO 3er puesto
Francia 4
Inglaterra 6
FINALIZADO
FINALIZADO
Inglaterra 1
Argentina 2
FINALIZADO
16:00 Final
España -
Argentina -
19 / 07 / 2026
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 FINALIZADO 3er puesto
Francia
4 - 6
Inglaterra
19 / 07 / 2026 16:00 Final
España
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

VIDEO: miles de argentinos coparon Times Square con un imponente banderazo antes de la final

La marea albiceleste volvió a hacerse sentir en Nueva York, donde miles de hinchas alentaron a la Selección de Lionel Scaloni en la previa del duelo decisivo frente a España, que se jugará este domingo.

Hoy 20:29
Banderazo Argentina Nueva York

A pocas horas de la gran final del Mundial 2026, los hinchas argentinos protagonizaron un imponente banderazo en Times Square, uno de los sitios más emblemáticos de Nueva York. Miles de fanáticos vestidos de celeste y blanco colmaron el lugar para brindarle el último aliento a la Selección antes del choque decisivo ante España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

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La convocatoria reunió a una multitud que cantó durante varias horas, desplegó banderas, bombos y camisetas, convirtiendo el corazón de Manhattan en una verdadera fiesta argentina. Aunque la lluvia acompañó gran parte de la jornada, el mal tiempo no impidió que los simpatizantes mantuvieran el clima de celebración y entusiasmo de cara al partido más importante del torneo. 

Como ocurrió durante todo el Mundial, los seguidores de la Scaloneta volvieron a demostrar su pasión con los tradicionales cánticos dedicados a Lionel Messi y al resto del plantel, mientras cientos de turistas se detenían para registrar con sus teléfonos la impactante postal que ofrecía Times Square completamente teñida de celeste y blanco.

La expectativa por la convocatoria era tan grande que los organizadores estimaban la presencia de más de 10.000 personas e, incluso, analizaban trasladar parte de la concentración hacia Central Park si el espacio resultaba insuficiente para albergar a todos los asistentes. 

La final entre Argentina y España se jugará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia, acompañado por una multitud de hinchas que volvió a hacer sentir su apoyo en las calles de Nueva York. 

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