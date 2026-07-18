El delantero santiagueño, de último paso por Huracán, tiene negociaciones avanzadas para convertirse en refuerzo del Ferroviario. Sería su tercer ciclo en la institución.

Hoy 20:33

Central Córdoba negocia el regreso de Leo Sequeira, quien tiene conversaciones avanzadas para convertirse en uno de los refuerzos del equipo santiagueño de cara a la próxima temporada.

El delantero, de último paso por Huracán, es uno de los nombres apuntados por la dirigencia del Ferroviario. Si las negociaciones llegan a buen puerto, el goleador volverá a vestir la camiseta del club.

Sequeira ya tuvo dos etapas en Central Córdoba. La primera se extendió entre 2014 y 2017, mientras que luego regresó a la institución en 2021, cuando disputó una temporada con el elenco santiagueño.

Ahora, el atacante podría concretar su tercer ciclo en el Ferroviario, en una vuelta que ilusiona a los hinchas de Central Córdoba. Las negociaciones se encuentran avanzadas y en las próximas horas podría haber novedades sobre su llegada.