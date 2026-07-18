El delantero santiagueño, de último paso por Huracán, tiene negociaciones avanzadas para convertirse en refuerzo del Ferroviario. Sería su tercer ciclo en la institución.
Central Córdoba negocia el regreso de Leo Sequeira, quien tiene conversaciones avanzadas para convertirse en uno de los refuerzos del equipo santiagueño de cara a la próxima temporada.
El delantero, de último paso por Huracán, es uno de los nombres apuntados por la dirigencia del Ferroviario. Si las negociaciones llegan a buen puerto, el goleador volverá a vestir la camiseta del club.
Sequeira ya tuvo dos etapas en Central Córdoba. La primera se extendió entre 2014 y 2017, mientras que luego regresó a la institución en 2021, cuando disputó una temporada con el elenco santiagueño.
Ahora, el atacante podría concretar su tercer ciclo en el Ferroviario, en una vuelta que ilusiona a los hinchas de Central Córdoba. Las negociaciones se encuentran avanzadas y en las próximas horas podría haber novedades sobre su llegada.