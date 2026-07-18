El Gobierno decidió retirar las piedras del memorial por las víctimas del COVID-19 antes de la final

El Gobierno nacional informó que la medida es preventiva y busca preservar el memorial ante la masiva convocatoria de hinchas que podría generar la definición entre Argentina y España.

Hoy 20:36

Las piedras que recuerdan a las víctimas de la pandemia de COVID-19 y que desde 2021 rodean el monumento a Manuel Belgrano, en Plaza de Mayo, fueron retiradas este sábado de manera preventiva en el marco del operativo de seguridad previsto para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

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Desde el Gobierno nacional explicaron que la decisión tiene como único objetivo resguardar el memorial ante la posibilidad de una multitudinaria concentración de personas en el centro porteño en caso de que la Selección argentina se consagre campeona del mundo. En ese sentido, aseguraron que las piedras permanecerán bajo resguardo en la Casa Rosada y serán restituidas a su lugar una vez finalizado el operativo.

Fuentes oficiales indicaron que la medida fue adoptada por recomendación de las fuerzas de seguridad y que las familias de las víctimas fueron notificadas previamente sobre el procedimiento. El traslado se realizó con la participación de personal del Gobierno nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El memorial fue instalado en 2021 a partir de una iniciativa impulsada por familiares de personas fallecidas durante la pandemia. Cada piedra lleva escrito el nombre de una víctima y fue colocada como símbolo de recuerdo y homenaje. Con el paso del tiempo, el espacio se convirtió en un sitio de conmemoración permanente en Plaza de Mayo.

En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires desplegará un importante operativo de seguridad para este domingo, cuando se dispute la final del Mundial. El principal punto de concentración será el Obelisco, donde se espera la presencia de miles de hinchas durante y después del encuentro.

El dispositivo contará con alrededor de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, además de personal de tránsito, Defensa Civil y el SAME. También habrá vallados, cortes preventivos de circulación, un Puesto Médico de Avanzada, ambulancias, monitoreo con cámaras, drones y apoyo aéreo para seguir el desarrollo de los festejos.

Las autoridades nacionales, porteñas y bonaerenses trabajan de manera coordinada en la planificación del operativo, que también contempla las posibles celebraciones posteriores al partido. El esquema definitivo dependerá, además, del cronograma de regreso de la delegación argentina al país, que aún no fue confirmado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).