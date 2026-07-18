El vidente que acertó los pronósticos de Argentina hizo una alarmante predicción para la final ante España

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 25º
Mundial 2026
FINALIZADO
Inglaterra 1
Argentina 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Francia 0
España 2
FINALIZADO
18:00 3er puesto
Francia -
Inglaterra -
18 / 07 / 2026
16:00 Final
España -
Argentina -
19 / 07 / 2026
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 18:00 3er puesto
Francia
vs
Inglaterra
19 / 07 / 2026 16:00 Final
España
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

El vidente que acertó los pronósticos de Argentina hizo una alarmante predicción para la final ante España

Juan de Dios volvió a tirar las cartas antes del partido decisivo del Mundial 2026 y anticipó un duelo muy parejo, cargado de nervios, con una tendencia final favorable para la Selección Argentina.

Hoy 14:25
Vidente Argentina

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España se vive con una expectativa enorme, y como ocurrió durante toda la Copa del Mundo, las predicciones también forman parte de la previa.

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En ese contexto, volvió a tomar protagonismo Juan de Dios, el vidente que se convirtió en referencia para muchos hinchas por sus aciertos durante el camino de la Albiceleste en el torneo.

A horas del partido decisivo, el tarotista realizó una nueva lectura de cartas y dejó una predicción que primero encendió las alarmas, pero que luego terminó ilusionando a los fanáticos argentinos.

Amigos, las cartas nos hablan de un partido nada fácil para ambas selecciones. Nos habla de las cartas favorables a la selección de España. España no le va a dar un partido nada fácil a la Selección Argentina”, comenzó diciendo.

Según su visión, la final será intensa, cambiante y cargada de tensión. “Un partido muy infartante, un partido no apto para cardíacos, ni mucho menos para las personas nerviosas. Así que los nervios van a estar de punta”, agregó.

El vidente también anticipó un inicio complicado para el equipo argentino y aseguró que España podría golpear primero.

Vemos a la selección de España que en el primer tiempo estaría metiendo un gol, estaría con más energía. Vemos los enredos de la Selección Argentina. Vemos que las cartas están favoreciendo a la selección de España”, señaló.

En esa misma línea, sostuvo que el equipo español arrancaría con mayor determinación, mientras que la Albiceleste podría atravesar momentos de confusión.

Vemos a una selección de España que estaría saliendo con toda su energía, con toda su actitud. Vemos a la Selección Argentina muy nerviosos, muy confusos. Estarían muy enredados”, expresó.

La carta que cambió la predicción

Pese a ese panorama inicial adverso, Juan de Dios aseguró que el partido tendría energías muy repartidas y que la suerte también jugaría un papel importante para Argentina.

Un partido prácticamente igualado. Un partido donde las energías y la suerte están jugando de los dos lados. Vemos la energía para la selección de España, pero también le favorece la suerte a la selección de Argentina”, indicó.

Luego, el tarotista afirmó que una carta cambió la tendencia de su lectura y lo llevó a inclinar su predicción final a favor de la Albiceleste.

Las cartas nos hablan de una España con todo su vigor, con toda su vitalidad. España estaría como favorita a coronarse como campeona del 2026 si no fuera por esta carta”, explicó.

Finalmente, se la jugó con un pronóstico que ilusionó a los hinchas argentinos: “Domingo 19 de julio. La Selección Argentina levanta la copa. Argentina le gana a la selección de España”.

La predicción de Juan de Dios se suma al clima de cábalas, rituales y lecturas espirituales que acompañaron a la Selección durante todo el Mundial. Mientras tanto, Argentina se prepara para enfrentar a España en una final que promete ser tan intensa como histórica.

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