El vidente que acertó los pronósticos de Argentina hizo una alarmante predicción para la final ante España

Juan de Dios volvió a tirar las cartas antes del partido decisivo del Mundial 2026 y anticipó un duelo muy parejo, cargado de nervios, con una tendencia final favorable para la Selección Argentina.

Hoy 14:25

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España se vive con una expectativa enorme, y como ocurrió durante toda la Copa del Mundo, las predicciones también forman parte de la previa.

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En ese contexto, volvió a tomar protagonismo Juan de Dios, el vidente que se convirtió en referencia para muchos hinchas por sus aciertos durante el camino de la Albiceleste en el torneo.

A horas del partido decisivo, el tarotista realizó una nueva lectura de cartas y dejó una predicción que primero encendió las alarmas, pero que luego terminó ilusionando a los fanáticos argentinos.

“Amigos, las cartas nos hablan de un partido nada fácil para ambas selecciones. Nos habla de las cartas favorables a la selección de España. España no le va a dar un partido nada fácil a la Selección Argentina”, comenzó diciendo.

Según su visión, la final será intensa, cambiante y cargada de tensión. “Un partido muy infartante, un partido no apto para cardíacos, ni mucho menos para las personas nerviosas. Así que los nervios van a estar de punta”, agregó.

El vidente también anticipó un inicio complicado para el equipo argentino y aseguró que España podría golpear primero.

“Vemos a la selección de España que en el primer tiempo estaría metiendo un gol, estaría con más energía. Vemos los enredos de la Selección Argentina. Vemos que las cartas están favoreciendo a la selección de España”, señaló.

En esa misma línea, sostuvo que el equipo español arrancaría con mayor determinación, mientras que la Albiceleste podría atravesar momentos de confusión.

“Vemos a una selección de España que estaría saliendo con toda su energía, con toda su actitud. Vemos a la Selección Argentina muy nerviosos, muy confusos. Estarían muy enredados”, expresó.

La carta que cambió la predicción

Pese a ese panorama inicial adverso, Juan de Dios aseguró que el partido tendría energías muy repartidas y que la suerte también jugaría un papel importante para Argentina.

“Un partido prácticamente igualado. Un partido donde las energías y la suerte están jugando de los dos lados. Vemos la energía para la selección de España, pero también le favorece la suerte a la selección de Argentina”, indicó.

Luego, el tarotista afirmó que una carta cambió la tendencia de su lectura y lo llevó a inclinar su predicción final a favor de la Albiceleste.

“Las cartas nos hablan de una España con todo su vigor, con toda su vitalidad. España estaría como favorita a coronarse como campeona del 2026 si no fuera por esta carta”, explicó.

Finalmente, se la jugó con un pronóstico que ilusionó a los hinchas argentinos: “Domingo 19 de julio. La Selección Argentina levanta la copa. Argentina le gana a la selección de España”.

La predicción de Juan de Dios se suma al clima de cábalas, rituales y lecturas espirituales que acompañaron a la Selección durante todo el Mundial. Mientras tanto, Argentina se prepara para enfrentar a España en una final que promete ser tan intensa como histórica.