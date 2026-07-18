Salta refuerza la seguridad ante la final del Mundial en Rosario de Lerma

La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma implementa un operativo de seguridad integral para garantizar el orden público durante la final del Mundial 2023 entre Argentina y España.

Hoy 16:27

La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma ha decidido coordinar un operativo de seguridad ante la inminente final del Mundial entre Argentina y España, programada para este domingo. Este despliegue se realizará en todo el Valle de Lerma con el fin de preservar el orden público.

El Fiscal Penal de la localidad, Daniel Escalante, lidera esta iniciativa que involucra a efectivos de la Policía de Salta durante el fin de semana, siendo el domingo el día con mayor refuerzo de seguridad.

Desde la Fiscalía se ha informado que, tras el triunfo de la Selección Argentina en las semifinales, se produjeron incidentes relacionados con los festejos espontáneos, lo que llevó a la detención de tres personas como presuntas responsables de actos de intimidación pública.

En respuesta a estos sucesos, se ha establecido un plan de prevención que incluye la presencia de personal policial en los principales puntos de concentración y circulación de personas, buscando que las celebraciones se realicen de forma pacífica y sin poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

El operativo contará con la participación de efectivos de diversas dependencias policiales, así como personal del área de Investigaciones, Infantería y otras secciones de la Dirección de Seguridad Urbana.

Finalmente, la Fiscalía ha reiterado su llamado a la comunidad para celebrar con responsabilidad, advirtiendo que quienes incurran en desmanes o alteraciones del orden público serán identificados y enfrentaran las acciones legales correspondientes.