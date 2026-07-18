La CGT retoma su plan de lucha y volverá a movilizarse contra el Gobierno de Milei

La central obrera marchará el 22 de julio junto a jubilados, las dos CTA y la UTEP frente al Congreso. También definió nuevas protestas para agosto en rechazo a las políticas del Ejecutivo.

Hoy 18:54

La Confederación General del Trabajo (CGT) retomará la próxima semana su plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei con una movilización frente al Congreso junto a jubilados, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), tras la pausa que generó el Mundial.

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La primera protesta se realizará el 22 de julio y marcará el inicio de una serie de medidas de fuerza que la conducción sindical prevé sostener durante el segundo semestre. El objetivo es respaldar los reclamos de los jubilados y exhibir una imagen de unidad entre las principales organizaciones gremiales y sociales del país.

"Lo más importante es que las tres centrales y la UTEP salen juntas a marchar. Es una acción coordinada", señalaron desde la CGT al confirmar la convocatoria.

El cronograma de movilizaciones fue acordado durante una reunión de la comisión organizadora creada por la central obrera para coordinar acciones con otros sectores sindicales y sociales. Allí se definió un calendario inicial de cuatro protestas, aunque no descartan ampliar las medidas en los próximos meses.

La segunda movilización será el 7 de agosto, en el marco de la tradicional peregrinación de San Cayetano, una convocatoria que cada año reúne a organizaciones sindicales y movimientos sociales bajo consignas vinculadas al trabajo y la situación económica.

Además, la CGT anunció que también se manifestará el día en que el Gobierno convoque al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, aunque esa fecha todavía no fue confirmada oficialmente.

El plan de lucha continuará durante la tercera semana de agosto, cuando las organizaciones sindicales realizarán una nueva protesta frente al Ministerio de Economía, donde expresarán su rechazo a las políticas económicas implementadas por la administración de Javier Milei.

Con esta agenda de movilizaciones, la CGT busca recuperar protagonismo en la escena sindical y mantener la presión sobre el Gobierno, en un contexto de tensión por las medidas económicas y los reclamos vinculados al poder adquisitivo de trabajadores y jubilados.