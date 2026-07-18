María Becerra será la encargada de cantar el himno argentino en la final ante España

Según trascendió en las últimas horas, la cantante interpretará el Himno Nacional antes del duelo entre la Selección argentina y España en el MetLife Stadium, aunque la organización todavía no lo confirmó oficialmente.

Hoy 21:41

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, todo indica que María Becerra será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa del encuentro que se disputará este domingo en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

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La versión cobró fuerza durante las últimas horas y fue replicada por distintos medios argentinos. Además, desde la TV Pública, un periodista presente en el estadio aseguró haber escuchado parte de los ensayos y afirmó que la voz que interpretó el himno correspondía a la de la cantante, lo que reforzó aún más las especulaciones sobre su participación.

Otro de los indicios que alimentó esa posibilidad fue un cambio de último momento en la agenda de Becerra. La artista tenía previsto presentarse este sábado en el Festival Bigsound, en Pontevedra, España, pero adelantó el horario de su show, una modificación que despertó versiones sobre un posible viaje a Estados Unidos para formar parte de la ceremonia previa al partido.

De confirmarse, la intérprete de "Automático", "Corazón Vacío" y "Ojalá" será la encargada de entonar el Himno Nacional Argentino ante miles de espectadores y millones de televidentes en uno de los momentos más emotivos de la final del Mundial 2026. Hasta el momento, ni la FIFA ni la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializaron quién será el artista que protagonizará la ceremonia previa al encuentro.